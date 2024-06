Mats Hummels hat seine Zukunft bei Borussia Dortmund über das Saisonende hinaus erneut offengelassen. "Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es fühlt sich komisch an, das nicht zu wissen", antwortete der 35-Jährige auf die Frage, ob die Niederlage gegen Real Madrid im Champions-League-Finale (0:2) sein letztes Spiel für den BVB gewesen sei. Hummels' Vertrag in Dortmund läuft im Sommer aus.

Sein letztes BVB-Spiel? Hummels (r.) ließ das offen

Foto: IMAGO/Jan Huebner

"Das wird alles in den nächsten Wochen entschieden", kündigte der Abwehrchef im ZDF an: "Heute überwiegt die Enttäuschung über das verlorene Finale. Ich habe keine Ahnung, was bei mir im Juli passiert. Ich mag die Situation, aber ein bisschen komisch ist es auch."

Zuletzt hatte Hummels einen Rücktritt als unwahrscheinlichste Möglichkeit bezeichnet. Nicht in Frage käme vor allem aus familiären Gründen ein Wechsel ins ferne Ausland wie etwa die USA. "Wenn ich den BVB verlasse, gehe ich ins nahe europäische Ausland", sagte Hummels kürzlich der Sport Bild.

