"Die Meister, die Besten, les grandes équipes, the champions" - eine nur allzu bekannte und von allen europäischen Spitzenteams gebliebte Hymne bekommt der hiesige Doublesieger SK Sturm Graz in der kommenden Saison im Liga-Modus der UEFA Champions League in zumindest acht Spielen (vier "zuhause" in Klagenfurt sowie vier in der Fremde) zu hören. In eben diesem Format dürfen sich die "Schwoazn" auf zwei absolute Hammergegner, gezogen als Lostopf 1, sowie weitere Kracher-Kontrahenten aus Lostopf 2 freuen...

Während die Top-Teams in Lostopf 1 und 2 bereits fast vollzählig sind, gibt es in 3 und 4 ob der anstehenden Qualifikation noch jede Menge Fragezeichen. Die "Blackies" selbst finden sich mit Gewissheit in Lostopf 4 wider und bekommen aus eben diesem dann nur mehr einen Gegner zugelost, aus allen anderen zwei.

Königsklassen-Kracherduelle in Klagenfurt

Lostopf 1 (zwei Gegner) Lostopf 2 (zwei Gegner) Manchester City FC Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München Atlético de Madrid Real Madrid CF Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain Juventus Turin FC Liverpool SL Benfica Inter Mailand FC Arsenal London RB Leipzig Club Brugge KV Borussia Dortmund Shaktar Donetsk FC Barcelona ???

Save the date: Wann wird ausgelost?

Ligaphase: 29. August 2024 (18:00 Uhr)

K.-o.-Phase: 31. Jänner 2025 (12:00 Uhr)

Achtel-, Viertel- und Halbfinale: 21. Februar 2025 (12:00 Uhr)