Wenn am 29. August die Champions-League-Gruppen ausgelost werden, wartet auf Österreichs Meister SK Sturm Graz, der erstmals seit 24 Jahren wieder als CL-Fixstarter dabei ist und sich im vierten = letzten Lostopf befindet, ein Hammergegner. Weiters gibt es jede Menge Neuerungen gegenüber der vergangenen Saison in der Königsklasse. In die auch Österreichs Vizemeister FC Salzburg, in den vergangenen Jahren Dauergast im Bewerb, noch die Chance hat, um über die Qualifikation bzw. ein Play-off rein zu kommen. So sieht die neue "XXL"-CL-Version aus und warum Sturm Graz definitiv dort überwintern wird...

Auf den österreichischen Meister und Doublesieger SK Sturm Graz um Kapitän Stefan Hierländer (hier nach dem Cup-Gewinn am 1. Mai in Klagenfurt gegen den SK Rapid) wartet eine lange Gruppenphase in der Champions League, mit wohl auch "Hammer-Gegnern".

"Schweizer Modell" / 36 statt 32 Klubs

Während derzeit die Qualifikation läuft (Anm.: FC Salzburg in 3. Runde gegen Twente Enschede; Hinspiel: Die., 6. August, 20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), steht der Auftakttermin für die Gruppenphase fest: Dienstag, der 17. September 2024. Dann wird es statt der bisher bekannten Gruppenphase ein Liga-Modell („Schweizer Modell“) geben.

Statt der bisher 32 Vereine sind es diesmal 36. Davon sind 29 direkt qualifiziert, die verbleibenden sieben werden unter 54 Mannschaften über drei Quali- sowie der abschließenden Play-off-Runde ausgespielt.

Statt 125 nunmehr 189 (!) Spiele

Bisher waren es 125 Spiele mit Beginn der Gruppenphase, 137 inklusive der letzten Play-off-Runde. Ab 2024/25 steigen diese Werte auf 189 bzw. 203 mit den Play-offs.

Die 36 Mannschaften der Gruppenphase sind alle in einer Liga-Tabelle. Jeder Klub spielt gegen acht unterschiedliche Gegner – je viermal daheim und auswärts. Am Ende ziehen die besten acht direkt ins Achtelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 spielen in einer separaten K.o.-Runde in Hin- und Rückspiel die weiteren acht Teilnehmer aus. Den Mannschaften von Rang neun bis 16 wird jeweils ein Gegner von Platz 17 bis 24 zugelost. Ab dem Achtelfinale ist dann alles wie bisher.

Auch Donnerstag-Spieltag

Kernspieltage sind weiterhin Dienstag und Mittwoch. Die Ausnahmen sind: Am ersten Ligaspieltag finden je sechs Partien am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag statt (parallel keine Europa League).

Am letzten Spieltag sind alle 18 Partien parallel am Mittwoch. Das Achtelfinale wird nicht mehr über vier Wochen, sondern über zwei Wochen ausgespielt.

Was ändert sich in der K.o.-Phase?

Neu in der K.o.-Runde ist, dass die Rangliste der Ligaphase als eine Setzliste genutzt wird. So bilden zum Beispiel die Teams auf Platz eins und zwei ein Auslosungspaar.

Diesen Klubs werden dann die Sieger der beiden Begegnungen Platz 15/16 gegen Platz 17/18 zugelost. Der Weg bis ins Finale steht ab der Auslosung der K.o.-Runde bereits fest. Es können auch Teams aus einem Land aufeinandertreffen.

Erhöhtes, sicheres Preisgeld von 18,6 statt zuletzt 15,6 Mio.?

An die Teilnehmer der Königsklasse werden 2,467 Milliarden Euro ausgeschüttet. Die 36 Klubs in der Ligaphase haben jeweils 18,62 Millionen Euro sicher (bisher 15,6 Mio.). Pro Sieg gibt es 2,1 Mio. Euro (2,8 Mio.), 700 000 Euro für ein Remis. Für die Endplatzierung in der Liga gibt es eine Bonus-Zahlung. Der Erste bekommt 36 mal 275 000 Euro, also 9,9 Millionen, der Letzte noch einmal 275 000 Euro.

Für Platz 1 bis 8 gibt es weitere zwei Mio. pro Klub, von Platz 9 bis 16 jeweils eine Million obendrauf. Wer es in die K.o.-Runde schafft, erhält eine Million Euro. Bei den weiteren Runden sehen die Prämien so aus: Achtelfinale elf Mio., Viertelfinale 12,5 Mio., Halbfinale 15 Mio. und Finale 18,5 Mio.

Der Gewinner erhält zusätzliche 6,5 Millionen Euro. Darüber hinaus gibt es noch Zahlungen je nach Wert der TV-Rechte in den jeweiligen Märkten der Klubs und langfristigeren Leistungswerten wie der Fünfjahreswertung.

Komplexe Auslosung wird von Computer errechnet

Bei der Auslosung am Donnerstag, den 29. August 2024, gibt vier Töpfe mit je neun Mannschaften. Titelverteidiger Real Madrid ist automatisch in Topf eins. Die anderen Teams werden nach dem Klub-Koeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung einsortiert. In Topf eins sind neben Real noch Manchester City, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Inter Mailand, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Barcelona.

Der amtierende Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen ist in Topf 2, Vizemeister VfB Stuttgart in Topf 3 oder 4, der österreichische Doublegewinner SK Sturm Graz in Topf 4.

Jeder Mannschaft werden je zwei Gegner aus Topf 1, 2, 3 und 4 zugelost – jeweils einer daheim und einer auswärts. Dabei gelten folgende Regeln: keine Spiele gegen Teams aus der eigenen Liga und maximal zwei Gegner aus einer anderen Liga.

Es können auch Mannschaften aus Topf 1 auf Teams aus diesem Topf treffen. Es gibt also mehr top besetzte Partien. Da die Auslosung sehr komplex ist, errechnet ein Computer die genauen Begegnungen – nur eine Mannschaft aus Topf 1 wird zeremoniell gezogen.

Gruppenphase endet am 29. Januar / Finale in München

Die Gruppenphase startet vom 17. bis 19. September und endet am 29. Januar. Die K.o.-Runde ist am 11./12. sowie 18./19. Februar.

Achtelfinale: 4./5. und 11./12. März, Viertelfinale: 8./9. und 15./16. April sowie Halbfinale 29./30. April und 6./7. Mai. Das Finale steigt am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena.

