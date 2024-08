Nach dem erfolgreichen Start auf nationaler Ebene in die neue Saison 2024/25 mit dem 6:0-Sieg im UNIQA-ÖFB-Cup beim Drittligsten FC Dornbirn 1913 (6:0) und in der ADMIRAL Bundesliga am Freitagabend bei Aufsteiger Grazer AK 1902 (3:2) geht es für den FC Salzburg am kommenden Dienstag erstmals auf europäischer Bühne ran. Im Hinspiel der 3. Runde in der UEFA Champions League empfängt der österreichische Vizemeister den FC Twente Enschede aus den Niederlanden in Wals-Siezenheim (06.08., Ankick: 20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Hauptschiedsrichter ist Antonio Emanuel Carvalho Nobre aus Portugal.

Pepijn Lijnders (im Bild mit Sportdirektor Bernhard Seonbuchner) trifft bei seinem Europacup- und Heim-Pflichtpartie-Debüt als Cheftrainer des FC Salzburg auf seine niederländischen Landsleute vom FC Twente.

„Da kommt sehr viel Qualität auf uns zu"

Der niederländische Neo-Cheftrainer des FC Salzburg, Pepijn Lijnders, weiß natürlich einiges über den niederländischen Gegner in dieser Qualifikation und erläutert: „Twente ist in Österreich nicht allzu bekannt, vielleicht wird unser Gegner von manchen unterschätzt. Das tun wir ganz bestimmt nicht. Twente ist eine sehr komplette Mannschaft, die sehr gut gecoacht ist und die letzte Saison in der Eredivisie hinter PSV Eindhoven und Feyenoord auf Rang 3 beendet hat. Da kommt sehr viel Qualität auf uns zu.“