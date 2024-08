Für den FC Salzburg geht es am heutigen Dienstagabend in der neuen Saison 2024/25 in der UEFA Champions League los. Der österreichische Vizemeister empfängt im Hinspiel der 3. Qualifikations-Runde zuhause den FC Twente Enschede (Ankick: 20:45 Uhr!), Dritter in der Vorsaison in der Eredivisie. Im Ligaportal-LIVETICKER seid ihr mittendrin statt nur dabei! Hauptschiedsrichter ist der 35-jährige Portugiese António Nobre. Diese "Roten Bullen" lässt der niederländische Neo-Cheftrainer Pep Lijnders bei seiner Europacup-Premiere mit den Mozartstädtern von Beginn an ran...die Salzburger Starting Eleven...

Es ist angerichtet und wieder Champions-League-Time in der Festspielstadt Salzburg. Vor großer Kulisse braucht es für die Roten Bullen gegen den FC Twente Enschede auch lautstarkten Support der Fans, um eine günstige Ausgangssituation für das Rückspiel in acht Tagen zu schaffen.

Salzburger Saisondebüt für Oscar Gloukh nach Olympia-Teilnahme mit Israel

FC Salzburg (4-4-2): Blaswich - Dedić, Baidoo, Blank, Terzić - Bidstrup, Gloukh, Gourna-Douath, Kjaergaard - Ratkov, Nené. Trainer: Pepijn Lijnders.

Das Retourmatch findet in einer Woche am Dienstag, den 13. August, im "Hexenkessel", der De Grolsch Veste (die Festung) in Enschede, statt (ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Bei einem Aufstieg würde es für das Lijnders-Team im Play-off gegen den Sieger aus dem Duell zwischen dem 55-maligen schottischen Meister Glasgow Rangers vs. Dynamo Kyiv (16x Ukrainischer Meister) gehen. Im Falle eines Ausscheidens des FC Salzburg gegen Twente Enschede stünde der österreichische Vizemeister fix in der Europa-League-Ligaphase.

Endlich wieder daheim 🏠 pic.twitter.com/AHYdfQfGLP — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 6, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty