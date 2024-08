Nachdem der FC Salzburg bisher drei Mal als Meister fix in der Gruppenphase der UEFA-Champions-League und gesamt fünf Mal (zwei Mal per Play-off) en suite stand, gilt es für den österreichischen Vizemeister in der neuen Saison 2024/25 über den "zweiten Bildungsweg" in die Königsklasse zu kommen. Zwei Runden sind dabei mit Quali und Play-off zu überstehen. In der Quali-Runde 3 kommt es dabei heute für das Team von Pepijn Lijnders bei seinem Europacup-Debüt als Cheftrainer der Roten Bullen zum Hinspiel in Wals-Siezenheim gegen den FC Twente Enschede (Ankick: 20:45 Uhr). LIVE im Ligaportal-TICKER!

Gelungener Einstand für Pepijn Lijnders als Cheftrainer des FC Salzburg mit zwei Siegen in zwei Spielen der noch jungen Saison auf nationaler Ebene (ÖFB-Cup und Bundesliga). Doch nun kommt es zur großen Challenge Champions-League-Quali für die Roten Bullen.

Aller guten Dinge sind drei: Bisher 13 Mal in Champions-League-Quali - zwei Mal Aufstieg

In den Saisons 2019/20, 2022/23 und 2023/24 blieb dem heuer entthronten Serienmeister Salzburg die Qualifikation dank des österreichischen Fixplatzes für die Gruppenphase der Champions League aufgrund der UEFA-Fünfjahreswertung erspart. Diesmal gilt "Plan B".

13 Mal seit Beginn der Red Bull-Ära im Jahr 2005 standen die Mozartstädter in der Champions-League-Qualifikation; elf Mal scheiterten sie, ehe vor vier Jahren der ersehnte Turnaround folgte und die Erfolglosigkeit ein Ende hatte. Im Sommer 2020 wurde nach dem erfolgreichen Play-off-Duell gegen den israelischen Meister Maccabi Tel Aviv und einem Gesamtscore von 5:2 endlich auch über die Qualifikation die Gruppenphase in der Königsklasse erreicht. Ein Jahr später folgte ein "da capo" gegen den dänischen Traditionsverein Bröndby IF mit zwei 2:1-Siegen. Deshalb wollen sie im "Bullen-Stall" auch nichts mehr von einem "Quali-Fluch" wissen, der längst Nostalgie sein sollte. In das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen Twente Enschede (heute Abend, ab 20:45 Uhr im Ligaportal-Liveticker) gehen der niederländische Neo-Chefcoach Pepijn Lijnders und der FC Salzburg zuversichtlich und voller Tatendrang. Pep Lijnders peilt mit den Roten Bullen den sechsten Champions-League-Start en suite an und meinte auf der Pre-Match-PK gestern: "Wir werden dieses Spiel mit dem Ziel angehen, in die Champions League zu kommen. Ich habe durch Liverpool Champions-League-Erfahrung, ich will wieder dort stehen." Vor Gegner FC Twente aus seinem Heimatland hat der 41-jährige Niederländer großen Respekt: "Sie haben individuelle Qualität, eine stabile, gute Mannschaft mit einer klaren Spielidee. Sie haben auf jeden Fall Champions-League-Niveau. Es wird ein interessantes und spannendes Spiel, wir sind aber gut darauf vorbereitet." Nachsatz: "Ein Nachteil für Twente könnte nur sein, dass sie ihren Kapitän verloren haben." Robin Pöpper wechselte am vergangenen Mittwoch zu den Glasgow Rangers. Auf den 30-jährigen Innenverteidiger und die Schotten könnte Österreichs Vizemeister im Falle eines Aufstiegs eventuell im Play-off treffen. Doch bis dahin gilt es für die Roten Bullen die "Hürde Twente" zu überspringen Siehe auch: Champions-League-Quali: FC Salzburg empfängt FC Twente Enschede So läuft die neue "XXL"-Champions League und warum Sturm Graz dort überwintern wird

Champions-League-Quali-Historie vom FC Salzburg

2006/07: 3. Rd.: FC Salzburg – Valencia CF 1:0 (h), 0:3 (a)

2007/08: 3. Rd.: FC Salzburg – Schachtar Donezk 1:0 (h), 1:3 (a)

2009/10: Play-off: FC Salzburg – Maccabi Haifa 1:2 (h), 0:3 (a)

2010/11: Play-off: FC Salzburg – Hapoel Tel Aviv 2:3 (h), 1:1 (a)

2012/13 2. Rd.: FC Salzburg – F91 Düdelingen (LUX) 0:1 (a), 4:3 (h)

2013/14 3. Rd.: FC Salzburg – Fenerbahce Istanbul 1:1 (h), 1:3 (a)

2014/15 Play-off: FC Salzburg – Malmö FF 2:1 (h), 0:3 (a)

2015/16 3. Rd.: FC Salzburg – Malmö FF 2:0 (h), 0:3 (a)

2016/17 Play-off: FC Salzburg – Dinamo Zagreb 1:1 (a), 1:2 n.V.(h)

2017/18 3. Rd.: FC Salzburg – HNK Rijeka 1:1 (h), 0:0 (a) - Auswärtstorregel

2018/19 Play-off: FC Salzburg – Roter Stern Belgrad 0:0 (a), 2:2 (h) - Auswärtstorregel

2020/21 Play-off: FC Salzburg – Maccabi Tel Aviv 2:1 (a), 3:1 (h)

2021/22 Play-off: FC Salzburg – Bröndby IF 2:1 (h), 2:1 (a)

Anm.: bis 2008/09: drei Runden in der Quali, seit 2009/10 drei mit anschließendem Play-off

