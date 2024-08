Der FC Salzburg traf im Hinspiel der dritten Qualirunde der UEFA Champions League auf den FC Twente Enschede. Die Roten Bullen starteten mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Aufsteiger GAK in die BL-Saison und gewannen zuvor auch im ÖFB-Cup gegen den FC Dornbirn (6:0). Twente befindet sich bis dato noch in der Vorbereitung, denn die Meisterschaft startet erst kommendes Wochenende. In der abgelaufenen Saison wurde Twente hinter PSV und Feyenoord in der Liga Dritter. In einer intensiven Partie und einer dramatischen Schlussphase gewinnen die Salzburger mit 2:1 (1:0).

Matchwinner Maurits Kjærgaard. Der 21-jährige Däne schnürte den Doppelpack und brachte die Salzburger mit 2:0 in Front.

Guter Beginn für Twente, Salzburg stabilisierte sich und ging durch Kjaergaard in Führung

Auf dem Feld guter Start für die Gäste aus den Niederlanden. Twente konnte immer wieder offensiv Akzente setzen. Van Wolfswinkel in der dritten und van Bergen in der achten Minute hatten die Führung jeweils auf dem Fuß. Der FC Salzburg dagegen hatte ebenfalls durch Petar Ratkov, der für den verletzten Toptorjäger Karim Konaté in die Startelf rückte, eine frühe Torchance zu verbuchen, brauchte aber einige Zeit, um sich im Spielverlauf zurechtfinden zu können.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch ohne die ganz großen Höhepunkte. Erst in der 33. Minute wieder eine tolle Gelegenheit für den österreichischen Vizemeister. Oscar Gloukh, nach Olympiateilnahme mit Israel erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel für die Roten Bullen dabei, scheiterte aber am aufmerksamen Schlussmann Unnerstall.

Kurz vor der Pause dann der Befreiungsschlag für die Mozartstädter. Nach einem Eckball von der linken Seite konnten die Gäste das Leder nicht entscheidend klären und dann zimmerte Maurits Kjaergaard aus gut 16 Meter den Ball unhaltbar in die kurze Ecke. Die Führung zu diesem Zeitpunkt keinesfalls unverdient. Knapp zwei Drittel Ballbesitz für die Elf von Pep Ljinders, die diesen knappen Vorsprung auch die Pause brachte.

Ekstase pur und frenetischer Jubel nach dem Treffer zum 2:0, ehe jedoch die Ernüchterung folgte und Twente per Freistoßtreffer noch der Anschluss gelang zum 2:1.

Intensive Schlussphase mit Toren auf beiden Seiten

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann gleich die ganz große Möglichkeit für die Salzburger auf das 2:0. Aleksa Terzic über links mit viel Platz, brachte den Ball jedoch nicht im Tor unter. Die Hausherren kamen deutlich wacher aus der Kabine zurück, machten auch im weiteren Verlauf das Spiel – doch wie auch schon im ersten Abschnitt musste man die großen Möglichkeiten mit einer Lupe suchen.

Die Intensität blieb jedenfalls hoch in der Red Bull Arena – die Partie ging hin und her. Die Salzburger präsentierten sich aber sehr abgeklärt, ließen in der Defensive de facto nichts mehr zu und konnten dann in Minute 85 die Türe in Richtung Play-off zunächst sehr weit aufstoßen. Wieder war es Maurits Kjaegaard, der alles richtig machte und überlegt das 2:0 erzielte.

Spätes Anschlusstor als Salzburger Stimmungskiller

Die Fans der Gastgeber in der Red Bull Arena standen Kopf, doch der Twente Enschede hatte noch etwas im Köcher. Der eingewechselte Vlap verkürzte mittels direkt verwandeltem Freistoß in der 90. Minute auf 2:1 und ließ damit seiner Mannschaft für das Rückspiel wieder alle Chancen.

Am Ende wusste man im Lager der Salzburger sich nicht so recht über den Sieg zu freuen. Der späte Gegentreffer war ein echter Stimmungskiller - es wartet jedenfalls ein höchst spannendes Rückspiel in einer Woche am Dienstag, den 13. August 2024 (ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

FC Salzburg – FC Twente Enschede 2:1 (1:0)

Dienstag, 06.08.2024 (20:45 Uhr), Red Bull Arena (Wals-Siezehheim), SR: Antonio Nobre

FC Salzburg: Blaswich, Dedic, Baidoo, Blank (Pjatkowski (46.), Terzic, Bidstrup (Capaldo, 83.), Gounra-Douath (Diambou, 59.), Kjaergaard, Dorgeles, Ratkov (Daghim 68.), Gloukh (Yeo, 83.). Trainer: Pepjin Ljinders

FC Twente Enschede: Unnerstall, Salah-Eddine, van Hoorenbeeck, Hilgers, Regeer, Eiting Besselink (80.), Kjolo (Lammers, 57.), van Bergen (Ltaief, 66.), Steijn (Vlap, 57.), Rots (Taha, 80.), van Wolfswinkel. Trainer: Joseph Oosting.

Torfolge: 1:0 Kjaergaard (41.), 2:0 Kjaergaard (85.), 2:1 Vlap (90.)

Gelbe Karte: Gourna-Douath (44.)

Fotocredit: FC Salzburg by Getty