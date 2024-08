Am morgigen Montag geht es für den österreichischen Vizemeister FC Salzburg in die Niederlande zum Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League. Am Tag danach (Dienstag, 19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) verteidigt das Team um Cheftrainer Pep Lijnders dann im FC Twente Stadion die 2:1-Führung aus dem Hinspiel von vor einer Woche. Geleitet wird die Begegnung vom bosnischen Schiedsrichter Irfan Peljto.

Mit einem 2:1-Vorsprung geht es für die Salzburger um Cheftrainer Pepijn Lijnders in dessen Heimat Holland zum Retourmatch bei Twente Enschede. Wettbewerbsübergreifend gewann der österreichisch Vizemeister in der bisherigen Saison 2024/25 alle vier Partien, am Dienstag würde ein Remis zum Aufstieg ins Play-off reichen.

Geänderter Vorbereitungs-Ablauf bei Roten Bullen

Die Vorbereitung auf diese wichtige Begegnung läuft unter Pepijn Lijnders ein wenig anders als in den Jahren davor. So findet das Abschlusstraining am Montagvormittag in Salzburg statt, ehe das Team danach in den Flieger nach Enschede steigt. Dort folgt dann nach einer kurzen Besichtigung des FC Twente Stadions die obligate (Matchday minus 1-)Pressekonferenz.