Twente Enschede empfing im Rückspiel der Champions League Quali den FC Salzburg. Die Holländer liefen einem 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel hinterher und brauchten somit vor eigenem Publikum zumindest einen Sieg mit einem Tor Unterschied, um die Verlängerung zu erzwingen. Während sich die Roten Bullen mit einem 5:1 gegen den FC Blau-Weiß Linz warmschossen, konnte auch Twente am Wochenende beim 2:1 gegen Nijmegen Selbstvertrauen tanken. Es war also Spannung garantiert und davon gab es dann nicht zu wenig. In einer packenden Partie halten die Bullen am Ende ein 3:3, was für den Aufstieg ins Play-off reichte.

Moussa Yeo gelang bei seiner Champions-League-Auswärtspremiere sein erster Treffer in der Königsklasse, per Blitztor nach dem Seitenwechsel und feiner Vorarbeit von Mads Bidstrup.

Früher Doppelschlag für Salzburg doch Twente kam zurück

Die Gäste aus der Mozartstadt fanden gut in die Partie, ließen sich vom aufgeheizten Publikum nicht beeindrucken und kamen gleich in der dritten Minute zur ersten Möglichkeit über Shootingstar Yeo – im letzten Moment ging noch die Fahne nach oben. Generell war es aber eine etwas zerfahrene Anfangsphase, mit wenig Kontrolle auf beiden Seiten. Salzburg blieb aber am Drücker und ging in der 16. Minute in Führung. Traumassist von Gloukh und auch der Abschluss – ein Heber – von Kjaergaard mustergültig. Im weiteren Verlauf die Bullen kaum zu stoppen – es war die pure Spielfreude und in der 25. Minute mit dem Resultat 2:0. Dedic mit dem Auge für Nene und der ließ sich die Chance mit einem Gewaltschuss nicht entgehen.

Die Elf von Pep Ljinders gab auch im weiteren Verlauf keinen Ball verloren. Der Rucksack für die Niederländer wurde immer schwerer und sie konnten sich kaum Luft verschaffen. Erst in der 38. Minute dann eine gute Möglichkeit für Vlap – er scheiterte aber an Kapitän Blaswich. Kurz vor der Pause dann aber doch noch der Anschlusstreffer. Hilgers traf aus gut elf Metern per Kopf nach einer Ecke.

Machte wieder unglaublich viele Meter: "Danish Dynamite" Mads Bidstrup, der auch als Vorlagengeber glänzte.

Beide Mannschaften scorten auch im zweiten Abschnitt - Kjaergaard vergab Elfmeter

Mit dem 2:1 ging es dann wenig später in die Kabinen. Salzburg kam unverändert auf den Rasen zurück und sorgte nach nicht einer Minute für den ersten Paukenschlag. Nach Vorarbeit von Bidstrup, war Yeo zur Stelle und erhöhte auf 3:1. Der österreichische Vizemeister machte weiter und erarbeitete sich Möglichkeiten. In der 58. Minute war es wieder Yeo – diesmal aber brachte er alleinstehend vor Unnerstall den Ball nicht im Tor unter.

Doch die Gastgeber steckten nicht auf, blieben weiter dran und konnten in der 64. Minute erneut verkürzen. Wieder war es ein Eckball – diesmal van Hoorenbeeck per Kopf. Die Fans waren sofort wieder da – Twente roch die Chance und wollte mehr. Der eingewechselte Steijn scheiterte in der 72. Minute nur ganz knapp. Die Bullen hätten im Gegenzug dann den Deckel draufsetzen können – Kjaergaard scheiterte aber vom Elfmeterpunkt an Keeper Unnerstall.

Die Schlussphase hätte dann packender nicht sein können. Twente kam tatsächlich in der 87. Minute zum 3:3 Ausgleich. Steijn stand nach Vorarbeit von van Wolfswinkel goldrichtig - ein Tor fehlte noch für das Erreichen der Verlängerung. DIe Hausherren packten dann die Brechstange aus, warfen alles nach vorne - Salzburg verteidigte mit Mann und Maus, überstand auch neun Minuten Nachspielzeit und zieht mit diesem 3:3 ins CL-Playoff ein.

In einer Woche gegen Sieger aus Glasgow Rangers vs. Dynamo Kiew

Im Play-off geht es für das Lijnders-Team nun in einer Woche gegen den Sieger aus der Quali-Partie Glasgow Rangers vs. Dynamo Kiew (Partie wurde erst um 20:45 Uhr angepfiffen). Hinspiel: 1:1.

FC Twente Enschede – FC Salzburg 3:3 (1:2)

Dienstag, 13.08.2024 (19:00 Uhr), De Grolsch Veste (Enschede), SR Irfan Peljto

FC Twente Enschede: Unnerstall, Salah-Eddine, Hilgers, van Hoorenbeeck (Taha, 76.), Kuipers (Rots, 61.), Kjolo (Steijn, 61.), Eiting (van Bergen, 46.), Rots (Ltaief, 68.), van Wolfswinkel, Vlap, Lammers Trainer. Joseph Osting.

FC Salzburg: Blaswich, Terzic, Piatkowski, Baidoo, Dedic, Kjaergaard, Gourna-Douath, Bidstrup (Capaldo, 81.), Gloukh (van der Brempt, 81.), Yeo (Daghim, 67.), Dorgeles (Ratkov, 67.) Trainer: Pep Ljinders.

Torfolge: 0:1 Kjaergaard (17.), 0:2 Nene (25.), 1:2 Hilgers (43.), 1:3 Yeo (46.), 2:3 van Hoorenbeeck (64.), 3:3 Steojn (87.)

Gelbe Karten: Gourna-Douath (9.), Rots (24.) Vlap (37.), Hilgers (51.), Blaswich (78.), Steijn (82.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: Getty via RBS