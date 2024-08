Im Kampf um den Einzug in die Ligaphase der UEFA Champions League gibt es keine Pause. Bereits acht Tage nach dem Weiterkommen gegen den FC Twente Enschede trifft der österreichische Vizemeister FC Salzburg am kommenden Mittwoch, den 21. August 2024 (21:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) auf den ukrainischen Vertreter FC Dynamo Kyiv. Diese Begegnung findet in Lublin (Polen) statt und wird vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer geleitet.

Einer der Salzburger Senkrechtstarter der noch jungen Saison: Moussa Yeo. Der 20-jährige Malier spielte in der vergangenen Saison noch bei Kooperationspartner FC Liefering in Liga 2 und ist nun in der europäischen Eliteklasse, respektive Champions League unterwegs. Hier erzielte das Talent sein erstes CL-Tor, zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung der Roten Bullen in der dritten Qualirunde beim Rückspiel bei Twente Enschede.

Per Charterflug nach Polen

Nach dem Abschlusstraining auf heimischen Boden hebt die Mannschaft um Cheftrainer Pepijn Lijnders am Dienstag vom Flughafen Salzburg per Charterflug ins rund 800 Kilometer entfernte Lublin in Polen ab. Dort geht es dann gegen den ukrainischen Vizemeister der vergangenen Saison, der auch die 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League dort gespielt hat und sich in zwei Spielen gegen die Glasgow Rangers (0:0 Heim, 2:0 Auswärts) durchsetzen konnte.

Für die Roten Bullen steht nach dem Duell mit Twente und dem LASK das dritte Auswärtsmatch in Serie auf dem Plan.

FC Salzburg-Coach Pepijn Lijnders sieht darin eine spannende und schwierige Aufgabe, zu der er erklärt: „Ich habe es ja schon mehrfach gesagt: Die Teilnahme an der Champions League muss man sich verdienen. Und dafür wollen wir gegen Kyiv erneut hart arbeiten, aber auch wieder den guten Fußball spielen, den wir zuletzt gezeigt haben.

Wir freuen uns, dass wir uns mit zwei insgesamt sehr guten Begegnungen gegen Twente diese Ausgangslage geschaffen haben. Die Belastung ist mit vielen Matches in kurzer Zeit recht hoch. Dafür brauchen wir stets möglichst frische Spieler, die Jungs, die von der Bank kommen, sollen nicht nur Ersatzspieler, sondern auch ‚Gamechanger‘ sein. Das ist uns bisher gut gelungen, wie man zum Beispiel gegen den LASK sehen konnte.“

„Treten gegen eine sehr clevere und spielstarke Mannschaft an"

Moussa Yeo freut sich ebenfalls auf die Aufgabe, weiß aber auch um die Schwierigkeit dieses Duells: „Dynamo hat sich gegen die favorisierten Rangers durchgesetzt, und das noch dazu mit einem überzeugenden Auswärtssieg. Unsere Analyse von Kyiv hat gezeigt, dass wir gegen eine sehr clevere und spielstarke Mannschaft antreten müssen. Für uns ist es wichtig, eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Salzburg zu erreichen. Dafür werden wir hart arbeiten.“

Volle Konzentration auf die Vorbereitung

Für das Rückspiel in Wals-Siezenheim sechs Tage später am Dienstag, den 27. August (21:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), zu dem bereits der Vorverkauf läuft, wurde die Vorbereitungsphase optimiert. Auf Basis eines Beschlusses aller Klubs der Österreichischen Fußball-Bundesliga wurde das für das nächste Wochenende anberaumte Meisterschaftsspiel gegen den TSV Egger Glas Hartberg verlegt.

Der Fokus der Roten Bullen liegt also zu 100 Prozent auf der Vorbereitung für dieses wohl entscheidende Match um den Einzug in die Ligaphase der UEFA Champions League.

Dynamo mit zwei Siegen in der Meisterschaft

In der ukrainischen Premier Liga steht das Team von Trainer Oleksandr Shovkovskyi mit zwei Siegen nach drei Runden (bei einem Spiel weniger) an Tabellenplatz 2.

Am vergangenen Samstag gab es auswärts bei Karpaty Lviv einen 3:1-Erfolg (Tore durch Pichaljonok, Wanat und Jarmolenko).

Weiter Warten auf Comeback von Toptorjäger Karim Konaté

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Abwehrspieler Hendry Blank (Oberschenkel), der brasilianische Torjäger Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Dijon Kameri (Fußwurzel), Takumu Kawamura (Knie), Toptorjäger Karim Konate (Knie) und Leandro Morgalla (Oberschenkel).

