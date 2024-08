Zwei entscheidende und bedeutsame Spiele stehen für Fußball-Österreich und dem FC Salzburg im Play-off der UEFA Champions League gegen den ukrainischen Vertreter Dynamo Kiew an. Sollten es auch die Roten Bullen in die neue Ligaphase schaffen, würden erstmals zwei österreichische Klubs in der Königsklasse auflaufen und ein Geldregen winken. Dafür soll im Hinspiel (jetzt im Ligaportal-LIVETICKER) die Grundlage gelegt werden. Nachfolgend die STARTELF von Salzburg-Coach Pepijn Lijnders!





Können die Salzburger Fans einen Erfolg im Hinspiel, das situationsbedingt im polnischen Lublin ausgetragen werden muss, feiern und mit der besseren Ausgangslage ins Rückspiel gehen oder beläuft sich alles auf das Rück-Match in der Mozartstadt hinaus?

Zum Ligaportal-LIVETICKER: Dynamo Kiew vs. FC Salzburg

Fünf Startelf-Änderungen im Vergleich zum 1:0-Sieg vs. LASK bei Salzburg

FC Salzburg (4-3-3): Blaswich - Terzic, Baidoo, Piatkowski, Dedic - Kjærgaard, Gourna-Douath, Bidstrup - Gloukh, Yeo, Nene. Trainer: Pepijn Lijnders.

Dynamo Kiew (4-3-3): Buchchan - Karavayev, Popov, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalyonok, Brazhko, Shaparenko - Yarmolenko, Vanat, Kabaiev. Trainer: Olexandr Schowkowskyj.

Siehe auch

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty