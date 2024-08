Der FC Salzburg kämpft heute um 21:00 Uhr im Play-off Hinspiel der UEFA Champions League gegen Dynamo Kiew um den Einzug in die neu geschaffene Ligaphase der Königsklasse. Sollten es die Roten Bullen im Hin- und Rückspiel schaffen, wären erstmals zwei Klubs aus Österreich in der Königsklasse vertreten. Verfolgt werden kann das Spiel nicht im Free-TV (auch nicht auf SKY oder DAZN), Ligaportal überträgt dafür LIVE im Ticker-Center und in der Ligaportal-App.

Können die Mozartstädter auch im Play-off Hinspiel gegen den Vertreter aus der ukrainischen Hauptstadt bestehen? Nach fünf Siegen und einem Remis aus den bisherigen sechs Pflichtspielen gehen die Roten Bullen jedenfalls mit einer ordentlichen Packung an Selbstvertrauen in dieses Spiel.

Zum Ligaportal-LIVETICKER: Dynamo Kiew vs. FC Salzburg

Das Ringen um die neue Ligaphase in der UEFA Champions League überträgt Ligaportal selbstverständlich kostenlos im Ligaportal-LIVETICKER. Nach dem Weiterkommen gegen den niederländischen Traditionsklub FC Twente (Gesamtscore 5:4) und dem jüngsten Bundesliga-Erfolg (1:0) gegen den LASK soll für die Truppe von Pepijn Lijnders auch gegen Kiew ein Sieg her. Getickert wird das Hinspiel von Antonio Perner. Mit Ligaportal seid ihr immer live am Ball.

Unsere heutige 1️⃣1️⃣, die es mit Dynamo Kyiv aufnimmt! #DYNSAL #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 21, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty