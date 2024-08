Der FC Salzburg fightete heute Abend im Play-off Hinspiel der UEFA Champions League gegen Dynamo Kiew um den Einzug in die neu geschaffene Ligaphase. Durch einen 2:0-Auswärtserfolg im situationsbedingten polnischen Ausweichstadion, der Arena Lublin,dank der Treffer von Dorgeles Nene und Maurits Kjaergaard wurde "Teil eins" der Aufgabe bravourös gemeistert und alles deutet bereits jetzt auf einen zweiten Verein aus Österreich in der kommenden Ligaphase der Königsklasse hin.





Dream-Team: Der 21-jährige Mittelstürmer Dorgeles Nene aus Mali und sein gleichaltriger Teamkollege und Mittelfeld-Akteur Maurits Kjaergaard aus Dänemark sorgten für die beiden Treffer im Hinspiel in Polen

Nene beschert Salzburg verdiente Pausenführung

Das Spiel begann mit hohem Tempo und ersten Annäherungen beider Teams. Die Mozartstädter dominierten in den Anfangsminuten mit über zwei Dritteln Ballbesitz und versuchten immer wieder, die kompakte Defensive der Ukrainer zu durchbrechen. In der 29. Minute gelang dies dann auch: Kamil Piątkowski leitete ein hervorragendes Umschaltspiel ein, das Moussa Yeo nutzte, um Dorgeles Nene in Szene zu setzen. Der Malier ließ sich die Chance schließlich nicht entgehen und schob den Ball flach ins rechte untere Eck zum 1:0 ein.

Dynamo Kiew versuchte nach dem Rückstand, den Druck zu erhöhen und kam zu einigen gefährlichen Aktionen. Vladyslav Vanat und Andrey Yarmolenko verpassten jedoch aus aussichtsreichen Positionen den Ausgleich. Die Salzburger Defensive, angeführt von Keeper und Kapitän Janis Blaswich, hielt dem Druck stand und ließ keine weiteren Großchancen zu. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gäste sogar die Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch Moussa Yeo verfehlte das Tor knapp.

Ließ in der Defensive nichts anbrennen: Das 24-jährige, polnische Abwehrbollwerk Kamil Piatkowski konnte mit zahlreichen Aktionen einen Gegentreffer verhindern

Kjaergaard-Elfmetertor kurz nach der Pause sorgt für Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel begannen die Ukrainer druckvoll, doch bereits in der 50. Minute folgte der nächste Rückschlag für die Hausherren. Nach einem ungestümen Tackling im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Der Däne Maurits Kjaergaard trat an und verwandelte sicher zum 2:0 für Red Bull Salzburg. In der Folge entwickelte sich ein kontrolliertes Spiel der Gäste. Dynamo Kiew versuchte weiterhin, den Anschluss zu erzielen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Salzburger Defensive. Mykola Shaparenko und Vladyslav Vanat hatten gute Möglichkeiten, doch entweder fehlte die Präzision oder Leipzig-Leihgabe Janis Blaswich war zur Stelle.

Die Schlussphase war geprägt von hektischen Angriffen der Ukrainer und gefährlichen Kontern der Salzburger. In der 84. Minute hatte Dynamo Kiew Pech, als ein Kopfball nach einem Eckball nur das Aluminium traf. Auf der anderen Seite verpasste Adam Daghim die Entscheidung, als er knapp über das Tor schoss. In den letzten Minuten versuchte Dynamo Kiew verzweifelt, zumindest einen Treffer zu erzielen, um sich eine bessere Ausgangslage für das Rückspiel zu verschaffen. Die Salzburger verteidigten jedoch geschickt und ließen keine weiteren Großchancen zu. Auch in der Nachspielzeit änderte sich das Bild nicht mehr. Die Gäste spielten die Zeit souverän herunter und sicherten sich den verdienten Auswärtssieg. Mit dem 2:0-Erfolg im Rücken hat Red Bull Salzburg nun eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel. Dynamo Kiew hingegen steht vor einer schwierigen Aufgabe, um das Blatt noch zu wenden.

Unsere Burschen mit einer reifen Leistung! ➡️ Top-Ausgangslage für das Rückspiel zu Hause nächsten Dienstag! ☝️ #DYNSAL #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 21, 2024

UEFA Champions League Qualifikation, Play-off

Dynamo Kiew vs. FC Salzburg 0:2 (0:1)

Mittwoch, 21.08.2024, 17:00 Uhr, Arena Lublin, Polen, Z: 7.000, SR: Sandro Schärer/Schweiz.

Dynamo Kiew (4-3-3): Buchchan - Karavayev (72. Tymchyk), Popov, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalyonok, Brazhko (65. Mykhaylenko), Shaparenko - Yarmolenko (65. Voloshyn), Vanat (72. Bragaru), Kabaiev (89. Supryaga). Trainer: Olexandr Schowkowskyj.

FC Salzburg (4-3-3): Blaswich - Terzic (26. Van Der Brempt), Baidoo, Piatkowski, Dedic - Kjærgaard (86. Ratkov), Gourna-Douath (69. Capaldo), Bidstrup - Gloukh, Yeo (69. Daghim), Nene (69. Lukić). Trainer: Pepijn Lijnders.

Torfolge: 0:1 Nene (29), 0:2 Maurits Kjærgaard (50., Elfmeter).

Gelbe Karten: Dedic (45., Unsportlichkeit), Van Der Brempt (78., Foul) bzw. Shaparenko (45., Unsportlichkeit), Dubinchak (81., Foul).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty