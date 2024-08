Noch ein letztes Match trennt den FC Salzburg vom insgesamt sechsten Erreichen der Ligaphase (ehemals Gruppenphase) der UEFA Champions League. Dabei bildet der 2:0-Erfolg aus dem Hinspiel gegen FC Dynamo Kyiv eine gute Ausgansposition. Das Retourmatch gegen den ukrainischen Vizemeister findet am kommenden Dienstag, den 27. August 2024 (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Red Bull Arena statt und wird von Schiedsrichter Halil Umut Meler (TUR) geleitet. Im Falle eines Aufstiegs würden mit Meister SK Sturm Graz und den Roten Bullen erstmals zwei österreichische Klubs in der Königsklasse vertreten sein.

„Müssen erneut aggressiv auftreten und unserem Spielstil treu bleiben"

Die erste Begegnung im polnischen Lublin war schon heiß umkämpft, beim Retourmatch ist ein ähnliches Szenario zu erwarten, wie Salzburg-Coach Pepijn Lijnders meint: „Der Auswärtssieg ohne Gegentor war sehr wichtig für uns. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass wir erst Halbzeit und noch nichts erreicht haben. Es wird wichtig sein, das Hinspiel gut zu analysieren und genau darauf zu schauen, wo wir uns noch verbessern müssen. Wir sehen das Rückspiel in Salzburg als völlig eigenständiges, neues Match, wo wir nicht nur das Ergebnis aus dem ersten Duell verteidigen dürfen. Wir müssen wie bei Dynamo spielen, müssen erneut aggressiv auftreten und unserem Spielstil treu bleiben.“

Auch Lucas Gourna-Douath (im Foto oben im Einsatz beim Hinspiel) weiß um die Schwierigkeit der Aufgabe, ist aber optimistisch: „Im Hinspiel hat es schon sehr gut gepasst, ganz besonders das Ergebnis. Wir haben sehr vieles gut gemacht und gehen mit einem positiven Gefühl ins Retourmatch. Jetzt werden wir in diesen kommenden 90 Minuten oder mehr nochmals alles investieren, um auch heuer wieder in der Champions League mit dabei zu sein. Natürlich hoffen wir, dass uns dabei möglichst viele Fans in der Red Bull Arena dabei unterstützen und uns bei diesem letzten Schritt pushen.“

Beide Teams ohne Meisterschaft

Sowohl der FC Salzburg als auch Dynamo Kyiv waren am Wochenende spielfrei, die Meisterschaftsmatches beider Klubs wurden auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind der brasilianische Stürmer Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie), Toptorjäger Karim Konate (Knie) und Leandro Morgalla (Oberschenkel).

Außenverteidiger Alexa Terzic hat sich beim Spiel in Lublin eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und fällt ebenfalls aus. Neuzugang Bobby Clark ist noch nicht einsatzberechtigt.

Allgemeine Infos zum Spiel

Informationen in Sachen Tickets, Anreise etc. gibt es unter diesem Link.

