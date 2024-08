„Fußball von morgen“ goes international! Pünktlich zum morgigen Rückspiel im UEFA Champions League-Play-off gegen FC Dynamo Kyiv (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) präsentiert sich der FC Salzburg in einem neuen Look, mit dem die Roten Bullen Europa im Sturm erobern möchten.

Dress glänzt durch schlichte Eleganz

Der österreichische Vizemeister wird auf seiner Homepage zitiert mit: "Das internationale Trikot 2024/25, das unter dem Motto „TODAY FOR TOMORROW“ steht, schmückt unsere Mannschaft in der bevorstehenden Europacup-Kampagne. Ob in Mailand, Madrid oder London – in diesem in Beige/Sand sowie Weinrot gehaltenen Outfit geben die für gewöhnlich Roten Bullen bereits vor dem Anpfiff eine gute Figur ab."

Und weiter: "Das Dress glänzt durch schlichte Eleganz, gleichzeitig können Dorgeles Nene, Maurits Kjaergaard & Co. – die Erben von Sadio Mane, Erling Haaland und Kollegen – auf den größten Bühnen des europäischen Fußballs darin schon „heute“ über sich hinauswachsen, „TODAY FOR TOMORROW“ eben. Die Premiere in der neuen Wäsch zelebrieren die neuen Salzburger Farben morgen ab 21:00 Uhr, wenn gegen Dynamo Kyiv ein Platz in der Königsklasse auf dem Spiel steht."

Today for tomorrow.



Presenting the new @RedBullSalzburg x @pumafootball International Jersey 🌍 pic.twitter.com/O4AwYFIzpl — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 26, 2024

Siehe auch:

FC Salzburg: Finale um den Einzug in die UEFA Champions League

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty