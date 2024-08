Mit breiter Brust und einer ordentlichen Portion an Selbstvertrauen ging der FC Salzburg nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel ins Rückspiel des Play-offs der UEFA Champions League gegen Dynamo Kiew. Trotz gefährlichen Ukrainern ging es mit einem 1:1-Zwischenstand in die Pause, im zweiten Durchgang änderte sich am Spielstand schließlich nichts mehr und damit stehen zwei österreichische Teams in der Königsklasse.





Der 20-jährige in Graz geborene Innenverteidiger des FC Salzburg, Samson Baidoo, wurde am frühen Dienstagabend von Teamchef Ralf Rangnick in das Aufgebot des österreichischen Nationalteams einberufen und sicherte sich mit seinen Salzburgern heute zudem den Einzug in die Ligaphase der Königsklasse.

Kiew mit Chancenplus im ersten Durchgang

Die Partie begann mit viel Energie, besonders seitens der Gäste aus der Ukraine. Dynamo Kiew startete druckvoll und erarbeitete sich in den ersten Minuten einige vielversprechende Möglichkeiten. So segelte bereits in der 8. Minute eine Ecke von der rechten Seite gefährlich in den Salzburger Strafraum, jedoch konnte Janis Blaswich den Abschluss von Andrey Yarmolenko entschärfen. In der 13. Minute dann der erste große Jubel im „Stadion Salzburg“. Eine schöne Kombination der Salzburger, initiiert durch Maurits Kjærgaard, der Adam Daghim auf der rechten Seite bediente. Daghim ließ sich nicht zweimal bitten, zog zur Mitte und verwandelte präzise in die rechte Ecke zum 1:0. Die Salzburger hatten damit nicht nur die Führung in diesem Spiel übernommen, sondern auch den Gesamtscore auf 3:0 ausgebaut.

Dynamo Kiew ließ sich von diesem Rückstand jedoch nicht beirren und drängte auf den Ausgleich. Nur 17 Minuten später, in der 30. Minute, fiel dann aufgrund der starken Anfangsphase der verdiente Ausgleichstreffer für die Ukrainer. Nach einem langen Ball auf Vladyslav Vanat setzte sich der Mittelstürmer gegen Salzburgs Samson Baidoo durch und schoss platziert in die rechte Ecke. Blaswich im Tor der Salzburger hatte keine Chance, den Ausgleich zu verhindern. Mit diesem 1:1 ging es schließlich auch in die Kabinen.

Dynamo auch in Halbzeit zwei torgefährlicher

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Spiel spannend. Die Salzburger kamen gut aus der Kabine und kontrollierten zunächst das Spielgeschehen. Nicolás Capaldo scheiterte in der 55. Minute mit einem schnellen Konterangriff, bei dem Bushchan erneut glänzend parierte. Doch Dynamo Kiew setzte weiterhin Nadelstiche. Volodymyr Brazhko setzte in der 68. Minute einen Schuss knapp über die Latte und zeigte damit, dass die Ukrainer das Spiel noch nicht abgeschrieben hatten. Die Schlussphase war geprägt von intensivem Kampfgeist und Zittern aufseiten Salzburgs. In der 81. Minute verpasste Mykola Shaparenko aus guter Position den möglichen Treffer für die Gäste, als sein Schuss am Tor vorbeiging.

Die Salzburger versuchten in den letzten Minuten, Zeit von der Uhr zu nehmen und sich das Unentschieden und den damit verbunden Einzug in die Königsklasse zu sichern. Schließlich endete nach 95 Minuten dieses Retourmatch mit einem 1:1-Unentschieden und damit einem Gesamtscore von 3:1 für die Roten Bullen. Die Salzburger konnten sich somit über das Ergebnis freuen, da sie aufgrund ihres Vorsprungs aus dem Hinspiel souverän in der Königsklasse vertreten sind.

WE DID IT! @championsleague, hello again! ❤️‍🔥#SALDYN #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 27, 2024

UEFA Champions League Qualifikation, Play-off - Rückspiel

FC Salzburg vs. Dynamo Kiew 1:1 (1:1)

Dienstag, 27.08.2024, 21:00 Uhr, Stadion Salzburg, Z: 18.000, SR: Halil Umut Meler/Türkei.

FC Salzburg (4-3-3): Blaswich - Van Der Brempt (90. Blank), Baidoo, Dedić, Piątkowski - Capaldo (63. Nene), Kjærgaard (63. Diambou), Bidstrup (74. Ratkov) - Gloukh, Yeo, Daghim (74. Gourna-Douath). Trainer: Pepijn Lijnders.

Dynamo Kiew (4-3-3): Bushchan - Popov (84. Bilovar), Tymchyk (84. Supryaga), Mykhavko, Dubinchak - Brazhko (74. Mykhaylenko), Shaparenko, Kabaev (74. Bragaru) - Pikhalyonok, Yarmolenko (66. Voloshyn), Vanat. Trainer: Oleksandr Shovkovskiy.

Torfolge: 1:0 Daghim (12.), 1:1 Vanat (29.).

Gelbe Karten: Diambou (70., Foul), Gourna-Douath (77., Foul) bzw. Popov (33., Foul), Mykhavko (33., Kritik), Vanat (65., Foul), Dubinchak (78., Kritik), Bilovar (90., Foul).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty