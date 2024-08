Erstmals nehmen zwei österreichische Klubs am Hauptbewerb der UEFA Champions League teil: der SK Sturm Graz war als Meister der abgelaufenen Saison bereits fix für die neue Ligaphase qualifiziert, nun hat sich auch Vizemeister FC Salzburg das Ticket für die Königsklasse gesichert. Nach dem Aufstieg gegen Twente Enschede in der dritten Qualifikationsrunde, fixierten die Roten Bullen im Play-off gegen Dynamo Kiew nach einem 2:0-Auswärtssieg heute mit einem 1:1 in Salzburg das insgesamt sechste Champions-League-Antreten in Folge.

Frenetischer Jubel beim FC Salzburg um Neo-Cheftrainer Pepijn Lijnders über die sechste Teilnahme in Folge am Hauptbewerb der Königsklasse.

„Historische Leistung und Freudentag für österreichischen Fußball"

Während es das 13. und 14. Antreten einer österreichischen Mannschaft in einer Gruppen- bzw. Ligaphase der 1992 gegründeten Champions League sein wird – neben den Salzburgern und Sturm qualifizierten sich in der Vergangenheit auch der SK Rapid und die Wiener Austria – ist es aber das erste Mal in der Geschichte, dass gleich zwei rot-weiß-rote Vertreter den Hauptbewerb (der ab dieser Saison aus einer Liga- statt einer Gruppenphase besteht) in Angriff nehmen.

Weiters steht bereits fest, dass in diesem Herbst zum insgesamt vierten Mal gleich vier österreichische Klubs in den UEFA-Bewerben vertreten sein werden – ob Rapid und der LASK in die Ligaphase der UEFA Europa League einziehen oder in jener der UEFA Conference League weiterspielen, entscheidet sich am Donnerstag.

Der österreichische Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Herzlichen Glückwunsch an den FC Red Bull Salzburg und den bereits fix qualifizierten SK Puntigamer Sturm Graz zum Einzug in die Champions League! Dass erstmals zwei heimische Teams in den Hauptbewerb der Königsklasse einziehen, ist eine historische Leistung und ein Freudentag für den österreichischen Fußball.

Am Donnerstag drücken wir die Daumen, dass auch bei Rapid und dem LASK der Einzug in die UEFA Europa League klappt und dann freuen wir uns auf magische Europacup-Abende und viele Punkte für Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung!"

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty