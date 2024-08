Nach den letzten Play-off-Spielen am Mittwochabend stehen alle 36 Teilnehmer für die UEFA-Champions League fest. Die Auslosung für die neu eingeführte Hauptrunde findet am Donnerstag ab 18 Uhr statt. Wer kann Titelverteidiger und Rekordsieger Real Madrid vom Fußball-Thron stoßen und das Finale in München gewinnen?

Zuletzt von Real Madrid gewonnen: die Champions League

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die Teilnehmer der Königsklasse in der Übersicht:

Deutschland (5): Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

Italien (5): Atalanta Bergamo, AC Mailand, FC Bologna, Inter Mailand, Juventus Turin

England (4): Aston Villa, FC Arsenal, FC Liverpool, Manchester City

Spanien (4): Atletico Madrid, FC Barcelona, FC Girona, Real Madrid

Frankreich (4): AS Monaco, Paris Saint-Germain, Stade Brest, OSC Lille

Österreich (2): FC Salzburg, SK Sturm Graz

Niederlande (2): Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven

Portugal (2): Benfica Lissabon, Sporting Lissabon

Belgien (1): Club Brügge

Kroatien: (1): Dinamo Zagreb

Tschechien (1): Sparta Prag

Schottland (1): Celtic Glasgow

Schweiz (1): Young Boys Bern

Serbien (1): Roter Stern Belgrad

Slowakei (1): Slovan Bratislava

Ukraine (1): Schachtar Donetsk

© 2024 SID