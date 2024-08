Die UEFA Champions League bekommt in der nun anstehenden Saison 2024/25 nicht nur erstmals in der Geschichte zwei österreichische Vertreter als Teilnehmer, sondern auch einen komplett neuen "Anstrich" in Form der Ligaphase: 36 Mannschaften, eine Tabelle, jeder Klub trifft auf acht verschiedene Kontrahenten. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, jene auf den Rängen 9 bis 24 in die Zwischenrunde und die zwölf schlechtesten scheiden aus. Heute wurde in Monaco die Auslosung vorgenommen - auf folgende Gegner dürfen sich der SK Sturm Graz und der FC Salzburg freuen...

Das "Objekt der Begierde" ist auch heuer wieder der Henkelpott, den sich diesmal gleich 36 Teams streitig machen - so viele wie noch nie zuvor. Eines ist den beiden rot-weiß-roten Vertretern schon jetzt sicher, und zwar das internationale Überwintern, da der siebte und achte Spieltag erst im Januar 2025 über die Bühne geht.

DAS sind die Gegner des SK Sturm Graz

RB Leipzig (in Klagenfurt)

Borussia Dortmund (in Dortmund)

Atalanta Bergamo (in Bergamo)

FC Brügge (in Klagenfurt)

LOSC Lille (in Lille)

Sporting CP (in Klagenfurt)

FC Girona (in Klagenfurt)

Stade Brest 29 (in Brest)

DAS sind die Gegner des FC Salzburg

Real Madrid C.F. (in Madrid)

Paris Saint-Germain (in Salzburg)

Atlético de Madrid (in Salzburg)

Bayer 04 Leverkusen (in Leverkusen)

Feyenoord Rotterdam (in Rotterdam)

GNK Dinamo Zagreb (in Salzburg)

Stade Brest 29 (in Salzburg)

Sparta Prag (in Prag)

Wann steigen in dieser Saison welche Spiele?

Die Einteilung der Spieltage sowie die genaue Terminierung der Partien gibt die UEFA am Samstag, dem 31. August, bekannt.

1. Spieltag: 17. - 19. September 2024 ("Exklusiv-Woche" mit Spielen von Dienstag bis Donnerstag)

2. Spieltag: 01. bzw. 02. Oktober 2024

3. Spieltag: 22. bzw. 23. Oktober 2024

4. Spieltag: 05. bzw. 06. November 2024

5. Spieltag: 26. bzw. 27. November 2024

6. Spieltag: 10. bzw. 11. Dezember 2024

7. Spieltag: 21. bzw. 22. Januar 2025

8. Spieltag: 29. Januar 2025

K.-o.-Runden-Play-Offs: 11. bzw. 12. und 18. bzw. 19. Februar 2025

Achtelfinale: 04. bzw. 05. und 11. bzw. 12. März 2025

Viertelfinale: 08. bzw. 09. und 15. bzw. 16. April 2025

Halbfinale: 29. bzw. 30. April und 06. bzw. 07. Mai 2025

Finale: 31. Mai 2025 in München

