Bald Gegner: Flick und Müller

Ein Wiedersehen und der Traum vom "Finale dahoam": Bei Bayern München herrschte kurz nach der Auslosung der reformierten Champions League die reinste Vorfreude. "Ich bin schon aufgeregt, meinen alten Freund Hansi Flick mit dem FC Barcelona zu treffen", sagte Thomas Müller mit einem breiten Grinsen im Gesicht in einem bei Instagram veröffentlichten Video.

Dem Duell mit dem Ex-Trainer fiebern auch Kapitän Manuel Neuer und Joshua Kimmich entgegen. "Es gibt ein Wiedersehen mit Hansi Flick und seinem Trainerteam, darauf freuen wir uns, besonders auch auswärts in Barcelona", sagte Neuer. Die Katalanen sowie Paris Saint-Germain seien für Kimmich "formal die beiden stärksten Gegner, wobei man keinen der anderen Klubs unterschätzen darf. Das können alles ganz enge Spiele werden".

Trotzdem müsse das Ziel des deutschen Rekordmeisters sein, "dass wir uns direkt für das Achtelfinale qualifizieren", betonte Kimmich: "Und was gäbe es dann Schöneres, als im Mai 2025 in der Allianz Arena, im eigenen Stadion, beim Finale dabei zu sein."

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. In der Ligaphase geht es zuvor in Heimspielen gegen Paris, Benfica Lissabon, Dinamo Zagreb und Slovan Bratislava. Auswärts spielt Bayern bei Barcelona, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa und Schachtar Donezk. Der ukrainische Meister empfängt die Münchner aufgrund des russischen Angriffskrieges allerdings auf Schalke.

Die Partie in der Veltins-Arena ist vor allem für Neuer ein Highlight, der Keeper war bei Schalke 04 zum Profi gereift und gewann mit den Königsblauen 2011 den DFB-Pokal. "Mit Donezk haben wir ein Team, das schon jahrelang in der Champions League dabei ist. Das Spiel wird in Gelsenkirchen stattfinden, das ist für mich natürlich ein Heimspiel und sehr besonders", sagte der 38-Jährige.

Die neue Königsklassen-Saison startet in rund zweieinhalb Wochen vom 17. bis 19. September. Der Spielplan wird am Samstag durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) veröffentlicht.

