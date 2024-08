Zwei Tage nach der Auslosung hat die UEFA am heutigen Samstag die genaue Spielansetzung für die neue Ligaphase in der Champions League-Saison 2024/25 finalisiert. Der amtierende österreichische Meister SK Sturm Graz Sturm startet in der Königsklasse am Donnerstag, den 19. September, bei Stade Brest in Frankreich (21 Uhr). Vizemeister FC Salzburg legt tags zuvor am Mittwoch, den 18. September bei Sparta Prag in Tschechien los (18:45 Uhr).

Paris SG am 10. Dezember in der Mozartstadt

Die Highlight-Spiele der Mannschaft von Trainer Pepijn Lijnders finden alle erst am Ende der Ligaphase statt. Das Duell beim deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen in der 5. Runde steigt am 26. November, das daheim gegen Paris Saint-Germain am 10. Dezember. Nach dem Jahreswechsel am 22. Jänner folgt das Auswärtsspiel bei Titelverteidiger Real Madrid, ehe zum Abschluss am 29. Jänner Atletico Madrid in die Mozartstadt reist.

Die Spieltermine von Sturm Graz:

19.09, 21 Uhr Stade Brest – SK Sturm Graz

02.10, 21 Uhr SK Sturm Graz – Club Brügge

– Club Brügge 22.10, 21 Uhr SK Sturm Graz – Sporting CP

– Sporting CP 05.11, 21 Uhr Borussia Dortmund – SK Sturm Graz

27.11, 18:45 Uhr SK Sturm Graz – Girona FC

– Girona FC 11.12, 18:45 Uhr LOSC Lille – SK Sturm Graz

21.01, 18:45 Uhr Atalanta BC – SK Sturm Graz

29.01, 21 Uhr SK Sturm Graz – RB Leipzig

Die Spieltermine vom FC Salzburg: