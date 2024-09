Es geht wieder los. Nach Qualifikationsrunden und Play-off eröffnet die neue Champions-League-Saison 2024/25 ab morgen ihre Pforten. Mit neuem Liga-Modus. Und: Erstmals mit zwei österreichischen Klubs im Grunddurchgang der Königsklasse. Sowohl Meister SK Sturm Graz (Donnerstag bei Stade Brest) als auch Vizemeister FC Salzburg sind dabei auf Auswärts-Tour. Den Anfang machen die Salzburger am Mittwoch mit dem Gastspiel beim tschechischen Double-Gewinner AC Sparta Prag im Letna Stadion (18:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Haupt-Schiedsrichter ist der 34-jährige Slowene Rade Obrenović.

Amar Dedić (r.) und die Roten Bullen wollen wie vor einem Jahr gleich zum Champions-League-Auftakt auswärts wieder einen Erfolg bejubeln. Am 20. September 2023 gab es für die Salzburger vor 60.000 Zuschauern in Lissabon einen 2:0-Sieg bei Benfica. Und fast auf den Tag genau ein Jahr später kommenden Mittwoch in Prag?

Dienstag per Charterflug in die "Goldene Stadt"

Auf den FC Salzburg, dessen Heimspiel in der heimischen Bundesliga am Samstag gegen Austria Klagenfurt witterungsbedingt ausfiel, steht am Mittwoch vor dem ersten von insgesamt acht Spielen der „neuen“ UEFA Champions League.

Die Vorbereitung bei den Roten Bullen ist nach dem erfolgreichen Abschneiden in den beiden Runden zur erneuten UCL-Qualifikation bereits lieb gewordene Gewohnheit. Auf das Abschlusstraining im Trainingszentrum Taxham folgt der Charterflug in die Goldene Stadt, wo direkt nach dem Pitchwalk im knapp 19.000 Zuschauer fassenden Letna Stadion die Pressekonferenz stattfindet, ehe es dann ins Teamhotel geht.

Ungeschlagener Tabellenführer

Sparta Prag, in deren Reihen mit dem Dänen Asger Sörensen auch ein ehemaliger Salzburg-Spieler steht, hat in der vergangenen Saison mit dem Gewinn von Meisterschaft und Cup das Double in Tschechien geholt.

Zudem war die vom dänischen Trainer Lars Friis betreute Truppe bereits in der Vorbereitung auf die aktuelle Saison ein Gegner der Roten Bullen. Das Testspiel in St. Johann/Tirol Mitte Juli endet 2:2, die Torschützen dabei waren Oscar Gloukh und Dorgeles Nene bzw. Krystof Danek und Victor Olatunji.

In der laufenden 1. Ceska fotbalova liga liegt Sparta noch ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Die Vorbereitung auf diese Begegnung lief für beide Klubs ident ab: Aufgrund der starken Regenfälle in Österreich und Tschechien wurden die angesetzten Meisterschaftsmatches verschoben.

„Müssen auf allen Ebenen sehr hohes Niveau erreichen, um dort zu bestehen“

FC Salzburg-Coach Pep Lijnders freut sich auf den Auftakt in der neu gestalteten Königsklasse und meint dazu: „Endlich geht es los, wir freuen uns sehr darauf, uns in der Champions League zeigen zu können. Nachdem das Meisterschaftsspiel gegen Klagenfurt nicht stattfinden konnte, haben wir versucht, das Training zur Vorbereitung zu nutzen, um uns bestmöglich auf die Champions League einzustellen.

Sparta-Coach Lars Friis macht das richtig gut und hat mit seiner Mannschaft den Bewerb auf ähnliche Art und Weise wie wir erreicht. Dabei waren sie, so wie auch in der Meisterschaft, sehr dominant und sind mit einem klaren 3-4-2-1-System erfolgreich, haben so elf ihrer dreizehn Matches heuer gewonnen. Wir treffen auf eine körperlich starke und erfahrene Mannschaft, das Spiel in Prag wird definitiv nicht einfach, und wir müssen auf allen Ebenen ein sehr hohes Niveau erreichen, um dort zu bestehen.“

„...auch wir sind bisher sehr gut unterwegs und haben gute Leistungen gezeigt"

Für den polnischen Abwehrspieler Kamil Piatkowski ist dieser Auftakt in der UEFA Champions League 2024/25 von großer Bedeutung: „Klar ist, dass wir mit einem Sieg in diesen Bewerb starten möchten. Aber das wird sicher auch Sparta so sehen, die zudem noch vor eigenem Publikum antreten. Dass wir damit aber umgehen können, haben wir unter anderem schon bei Twente gezeigt.

Die Tschechen sind sehr gut in die neue Saison gestartet und in der Meisterschaft noch unbesiegt. Sie werden also gegen uns sicher mit viel Selbstvertrauen und Energie in die Partie gehen. Aber auch wir sind bisher sehr gut unterwegs und haben gute Leistungen gezeigt.“

Personal-Update

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie), Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) und Aleksa Terzic (Oberschenkel).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty