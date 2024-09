Am morgigen Mittwoch, den 18. September 2024 (18:45 Uhr), erlebst Du den Auftakt des FC Salzburg in der neuen UEFA Champions League-Ligaphase auswärts bei Sparta Prag live und exklusiv auf CANAL+. CANAL+ besitzt die Exklusivrechte für das Top-Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch sowie für das Top-Spiel der Woche in der UEFA Europa League oder der UEFA Conference League - HIER schon jetzt die europäische Fußball-Elite ab 7,50 Euro pro Monat im ersten halben Jahr ins eigene Wohnzimmer holen.

CANAL+ - zum halben Preis für ein halbes Jahr!

"...man muss die Favoritenrolle wohl den Salzburgern zuschreiben"

Um 17:30 Uhr startet CANAL+ die Sendung aus dem brandneuen Studio in Wien Auhof. Die Moderation übernimmt Elisabeth Gamauf, unterstützt von Reporterin Marlene Breineder und den beiden Experten Christopher Trimmel und Robert Almer. Als Gast freut sich CANAL+, Georg Teigl in der Sendung begrüßen zu dürfen.

Der Ankick der Partie zwischen Sparta Prag und dem FC Salzburg erfolgt um 18:45 Uhr. Im Stadion Letna in Prag wird Thomas Trukesitz das Match kommentieren. Analyst Stefan Oesen wird als Co-Kommentator tätig sein, und Johnny Ertl wird als Field-Reporter im Einsatz sein.

Nach der Liveübertragung und der Analyse der Experten bietet CANAL+ ab 23:00 Uhr noch eine Highlight-Show aus dem Studio. Hier gibt es alle spektakulären Szenen und Tore vom Dienstag und Mittwoch.

CANAL+ Analyst Stefan Oesen mit seinen Einschätzungen zum Auftaktmatch Sparta Prag gegen FC Salzburg: „Die erste Hürde für den österreichischen Vizemeister in der neuen Ligaphase ist Sparta Prag. Eine Mannschaft in der die großen Namen fehlen. Wenn man sich die Marktwerte der beiden Teams ansieht, muss man die Favoritenrolle wohl den Salzburgern zuschreiben.

Allerdings hat der tschechische Doublesieger eine sehr gute Qualifikation gespielt. Nach den Shamrock Rovers wurde der FCSB und schließlich Malmö im Play Off eindrucksvoll eliminiert. Sparta Prag versucht nach Ballgewinn schnell vertikal zu spielen. Es wird für die Salzburger wichtig sein, die Restverteidigung gut zu strukturieren. Auch Bälle hinter die Kette der Tschechen können für die hohe Verteidigungskette der Salzburger eine Herausforderung darstellen.“

Sportliches Angebot bei CANAL+

CANAL+ hat derzeit ein sehr attraktives Angebot für Fußballfans in Österreich. Die ersten sechs Monate gibt es zum halben Preis – für nur 7,50 Euro pro Monat. Danach kostet CANAL+ Kombi 14,99 Euro monatlich. Das Paket beinhaltet unter anderem die CANAL+ Livespiele der UEFA-Klubbewerbe sowie den gesamten Katalog an Filmen, Serien und Dokumentationen. Alle Infos dazu sind HIER zu finden.

Alle Livespiele und Highlights sind auf dem Fernsehsender CANAL+ Action und in der CANAL+ App für iOS, Android, allen gängigen Smart-TVs von Samsung, LG und Co. sowie über den Browser verfügbar. Zusätzlich haben A1 Abonnent:innen die Möglichkeit die CANAL+ App und den Fernsehsender CANAL+ Action über A1 Xplore TV zu empfangen. Das CANAL+ Kombi Angebot ist direkt bei A1 erhältlich.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty