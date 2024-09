Mit der Saison 2024/25 steht die seit der Spielzeit 1991/92 bestehende UEFA Champions League vor einer bedeutenden Neuerung: Das bisherige Gruppenphasensystem mit 32 Mannschaften wird durch ein neues Ligamodus-Format ersetzt, in dem 36 Teams antreten. Doch wie werden Teams in der Tabelle bei Punktegleichheit sortiert? Hier erfahren Sie, welche Faktoren in der neuen Ligaphase zur Anwendung kommen. CANAL+ besitzt die Exklusivrechte für das Top-Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch sowie für das Top-Spiel der Woche in der UEFA Europa League oder der UEFA Conference League -HIER schon jetzt die europäische Fußball-Elite ab 7,50 Euro pro Monat im ersten halben Jahr ins eigene Wohnzimmer holen.

Am heutigen Dienstagabend startet die Champions League mit dem neuen Liga-Modus. Ab morgen greifen auch die beiden österreichischen Vertreter FC Salzburg und SK Sturm Graz in das Geschehen ein, die Roten Bullen gastieren dabei bei Sparta Prag, die Steirer tags darauf bei Stade Brest. Der französische Klub ist wiederum erster Gast in der Red Bull Arena in 14 Tagen am Dienstag, den 1. Oktober (18:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Grundlegende Änderungen in der Champions League

Im Zuge der Reform wird die Reihung der Teams nicht mehr innerhalb von Gruppen vorgenommen, sondern in einer Gesamttabelle, die alle 36 teilnehmenden Mannschaften umfasst. Während der Vorrunde qualifizieren sich die besten acht Teams direkt für das Achtelfinale.

Die Mannschaften, die die Plätze neun bis 24 belegen, treten in einer Playoff-Runde an, um die verbleibenden acht Achtelfinal-Teilnehmer zu ermitteln. Für die Teams auf den Rängen 25 bis 36 bedeutet das sofortige Ausscheiden aus dem Wettbewerb, ohne die Möglichkeit, in einem anderen europäischen Turnier zu überwintern.

Reihung bei Punktegleichheit: Faktoren während der Ligaphase

Um festzustellen, welches Team bei gleichen Ergebnissen in der Tabelle höher gereiht wird, gelten bis einschließlich zum siebten Spieltag bestimmte Kriterien. Diese lauten in absteigender Priorität:

Bessere Tordifferenz in der Ligaphase Höhere Anzahl erzielter Tore in der Ligaphase Höhere Anzahl erzielter Auswärtstore in der Ligaphase Höhere Anzahl an Siegen in der Ligaphase Höhere Anzahl an Auswärtssiegen in der Ligaphase

Sollten mehrere Mannschaften in all diesen Kriterien identisch sein, erfolgt eine vorläufige Sortierung alphabetisch.

Entscheidende Kriterien nach dem achten Spieltag

Nach dem achten und letzten Spieltag der Ligaphase kommen zusätzliche Kriterien zum Einsatz, um eine endgültige Platzierung bei Punktegleichheit zu ermitteln:

Bessere Tordifferenz in der gesamten Ligaphase Höhere Anzahl erzielter Tore in der Ligaphase Höhere Anzahl erzielter Auswärtstore in der Ligaphase Höhere Anzahl an Siegen in der Ligaphase Höhere Anzahl an Auswärtssiegen Mehr gesammelte Punkte im direkten Vergleich der betreffenden Mannschaften in der Ligaphase Bessere Tordifferenz der direkten Konkurrenten in der Ligaphase Höhere Anzahl an Toren der direkten Konkurrenten in der Ligaphase Weniger Disziplinarpunkte in der Ligaphase (Rote Karte – 3 Punkte, Gelbe Karte – 1 Punkt, Gelb-Rote Karte – 3 Punkte) Höherer Clubkoeffizient der UEFA

Diese umfangreiche Regelung stellt sicher, dass auch bei knappen Entscheidungen klare Kriterien zur Anwendung kommen, um die endgültige Rangfolge festzulegen. Die Umstellung auf das neue Ligamodus-Format markiert einen bedeutenden Wandel in der Geschichte der Champions League, der den Teams als auch den Fans spannende Spiele beschert.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty