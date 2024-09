Kenan Yildiz (M.) lässt sich feiern

Debüt, Traumtor, Rekord: Italien schwärmt vom gebürtigen Regensburger Kenan Yildiz, der bei seiner Premiere in der Champions League am Dienstagabend einen starken Auftritt hingelegt hat. Bei Juventus Turins 3:1-Erfolg gegen die PSV Eindhoven traf der türkische Nationalspieler mit einem traumhaften Schlenzer in den rechten Winkel zum 1:0 und avancierte mit 19 Jahren und 136 Tagen zu Juves jüngstem Torschützen in der Königsklasse.

"Yildiz schafft einen Traumtreffer im Del-Piero-Stil", schwärmte die Gazzetta dello Sport - die Juve-Ikone Alessandro Del Piero war bis zur 21. Minute am Dienstagabend Rekordhalter in der Statistik gewesen. 1995 hatte er im Alter von 20 Jahren und 308 Tagen getroffen. "Yildiz gelingt ein Meisterwerk, um sein Debüt in der Champions League zu feiern. Er zeigt die wahre Qualität eines echten Stürmers", lobte Corriere dello Sport.

Die ehemaligen Bundesliga-Spieler Weston McKennie (27.) und Nicolas Gonzales (52.) erzielten die weiteren Treffer für den italienischen Rekordmeister. Ismael Saibari (90.+3) verkürzte in der Nachspielzeit.

Am 2. November 2022 hatte Juventus letztmals in der Champions League gespielt. Damals wurde der größte Wettbewerb im Klub-Fußball noch im alten Modus ausgetragen, mit verschiedenen Gruppen. "Mit drei Toren, darunter einer Perle von Yildiz, ist Juve wieder in der Champions League zurück", schrieb Tuttosport.

