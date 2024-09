Alles neu macht der September, zumindest in der UEFA Champions League, die in der seit gestern laufenden Saison 2024/25 in Form der Ligaphase einen komplett neuen "Anstrich" verpasst bekam. Mitten drin statt nur dabei, erstmals überhaupt in der Historie, zwei österreichische Vertreter. Der FC Salzburg machte heute am frühen Abend den Anfang der rot-weiß-roten Mitstreiter beim Gastspiel bei Sparta Prag und musste sich dabei nach ausbaufähiger Performance mit 0:3 geschlagen geben (siehe SPIELBERICHT). Nachfolgend Statements vom Exklusiv-Match auf CANAL+!

Hängende Köpfe beim FC Salzburg nach der doch deutlichen Auftaktniederlage zum Start in die Königsklasse - der Dank galt den 600 mitgereisten Fans in Prag. Weiter geht es am 1. Oktober mit dem Heimspiel gegen Stade Brest in Wals-Siezenheim.

"...es fehlten die klaren Momente"

Trainer Pepijn Lijnders: "Du startest in das Spiel, willst Druck auf sie ausüben und sie starten direkt mit einem frühen Tor. Das macht es natürlich sehr schwer - mit dem Stadion, mit der Selbstverständlichkeit, die sie dann erlangen. Dann verteidigen sie mit zehn Spielern sehr tief, sodass da kein Platz ist. Ich denke, dass wir dann im Verlauf der ersten Halbzeit besser und besser gespielt haben - ich mag das und bin sehr glücklich damit.

Dann bekommst du das zweite Tor und es wird natürlich sehr schwer. Ich denke, dass wir viel Ballbesitz hatten, aber wir konnten nicht genug Eintritte in deren Strafraum generieren. Es fehlten die klaren Momente oder die Bälle hinter deren Linien - wie viele Bälle haben wir in deren Box bekommen? Wenn man dann das dritte Tor kassiert, dann weiß man, dass das Spiel vorbei ist und dann ist es sehr hart. Wir wollen uns nun auf die kommenden Aufgaben fokussieren."

"...haben nicht das auf den Platz bekommen, was uns auszeichnet"

Torhüter Janis Blaswich: "Es ist sehr schwer, das in Worte zu fassen. Es ist sehr bitter heute, wir hatten uns viel vorgenommen, die Vorfreude war groß. Man muss es annehmen, bei den Fans bedanken, die uns hier unterstützt haben. Es ist schwer zusammenzufassen - jedenfalls ist es sehr bitter, es tut sehr weh. Es ist uns wenig gelingen, wir haben nicht das auf den Platz bekommen, was uns auszeichnet. Es war unsauber, dennoch müssen wir nach vorne schauen."

Zu viele individuelle Fehler in der Hintermannschaft und mangelnde Kreativität im Angriffsdrittel führten zu einem verkorksten Start in die heurige Königsklassen-Spielzeit.

"...wollen das Spiel schnell abhaken"

Königsklassen-Debütant Hendry Blank: "Die hatten gute Fans hinter sich, wir natürlich einen unglücklichen Start in der zweiten Minute und kassieren dann vor der Pause noch das 0:2. In der Pause haben wir uns vorgenommen, besser herauszukommen - auch das war nicht einfach, weil wir direkt das 0:3 kassiert haben. Es war anders, als wir uns das vorgestellt haben.

Keiner macht gerne individuelle Fehler, es war vielleicht auch eine Fehlerkette. Warum wir jetzt individuell Fehler gemacht haben, kann ich nicht erklären. Jeder hat sein Bestes gegeben, am Ende hat es heute nicht gereicht. Wir wollen das Spiel schnell abhaken. Ich freue mich, mein erstes Champions League-Spiel gemacht haben zu können, doch am Wochenende wollen wir wieder alles geben."

CANAL+-Analyst und Co-Kommentator Stefan Oesen: "Es war einer der Stier und einer der Torero - eine Metapher, die das 3:0 illustriert. Verkehrte Vorzeichen in der Spielanlage - die Tschechen haben das gemacht, was sich Salzburg vorgenommen hat. Sie haben die langen Pässe gut abgefangen und die Salzburger dann eiskalt ausgekontert. Am Ende fällt dieser Sieg für Sparta verdient aus, das unterschreibe ich so."

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER!

Statementquelle: CANAL+

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty