Der FC Salzburg war am frühen Mittwochabend zum Auftakt in die neue, reformierte UEFA Champions League auswärts bei Sparta Prag zu Gast. Die Bullen wollten nach einem spielfreien Wochenende in der heimischen Bundesliga in der Tabelle der Königsklasse anschreiben. Die Mozartstädter legten am ersten Spieltag aber einen Fehlstart hin und verloren das Auftakt-Duell gegen Prag deutlich mit 3:0 (2:0).

Hängende Köpfe bei den Bullen: Salzburg verliert das Auftaktspiel in der Königsklasse gegen Sparta Prag deutlich

Sparta Prag mit verdienter Pausenführung - Salzburg schlägt aus Ballbesitz kein Kapital

Das Spiel begann nach Anpfiff von Schiedsrichter Rade Obrenovič aus Slowenien mit einem Paukenschlag. Bereits in der zweiten Minute gelang Sparta Prag die überraschende Führung. Nach einem Ballverlust der Salzburger schalteten die Gastgeber schnell um. Lukáš Haraslín versuchte es aus halb-linker Position, Salzburgs Torhüter Janis Blaswich konnte den Schuss nur zur Mitte abwehren, aber Kaan Kairinen war zur Stelle und verwertete den Abpraller eiskalt zum 1:0. Die Gäste aus Salzburg zeigten sich zunächst geschockt, fanden aber nach einigen Minuten und Chancen für Prag zurück ins Spiel und verbuchten mehr Ballbesitz. Allerdings blieben Chancen aufseiten der Bullen Mangelware. Nach einer Viertelstunde hatte Sparta Prag schließlich die nächste große Chance: Nach einer Hereingabe von Ángelo Preciado setzte Victor Olatunji einen Kopfball nur knapp neben das Tor.

Salzburg hatte nach 18 Minuten die Ausgleichschance, als Moussa Yeo traf, jedoch wurde das Tor wegen einer Abseitsstellung am Ende nicht anerkannt. Auf der anderen Seite blieb Sparta Prag gefährlich und nutzte die Defensivschwächen der Salzburger eiskalt aus. Kurz vor der Halbzeitpause baute Victor Olatunji, der 25-jährige nigerianische Stürmer, die Führung aus. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte fand den Angreifer, der aus spitzem Winkel sehenswert per Volleyabschluss zum 2:0 vollendete. Mit diesem Zwischenstand ging es schließlich auch in die Kabinen.

Mozartstädter wirken auch in Durchgang zwei ideenlos

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Salzburg hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen kreieren. In der 51. Minute hatte Amar Dedić die erste Gelegenheit für Salzburg, doch sein Schuss war zu unplatziert und stellte Sparta-Keeper Peter Vindahl Jensen vor keine Probleme. In der 57. Minute sorgte Sparta Prag dann für die Vorentscheidung. Ein katastrophaler Fehler von Salzburgs Innenverteidiger Kamil Piątkowski führte zum dritten Tor der Prager. Qazim Laçi schnappte sich den Ball, ließ zwei Salzburger Abwehrspieler stehen und schob schließlich unbedrängt ins leere Tor ein. Mit dem 3:0 im Rücken kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen.

Die Salzburger bemühten sich weiterhin um den Anschlusstreffer, doch die Abwehr der Prager stand sicher. In der 71. Minute blockte Filip Panák einen Schussversuch von Karim Konaté zum Eckstoß ab, und auch in der Schlussphase ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. Die letzte nennenswerte Aktion des Spiels hatte Oscar Gloukh, dessen Abschluss in der 90. Minute jedoch geblockt wurde. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Mit diesem überzeugenden 3:0-Sieg sichert sich Sparta Prag drei wichtige Punkte in der Champions League und setzt ein starkes Zeichen gegen den österreichischen Vizemeister aus Salzburg. Die Ljinders-Elf muss sich hingegen steigern, um in den kommenden Spielen ihre Chancen auf ein Weiterkommen ins Achtelfinale zu wahren.

Ein Abend zum Vergessen in Prag. #ACSSAL #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 18, 2024

UEFA Champions League, 1. Runde

Sparta Prag vs. FC Salzburg 3:0 (2:0)

Mittwoch, 18.09.2024, 18:45 Uhr, Stadion Letná Prag, Tschechien, Z: 19.000, SR: Rade Obrenovič/Slowenien.

Sparta Prag (3-4-3): Vindahl - Zelený, Panák, Vitík - Wiesner (72. Ryneš), Kairinen, Laçi (84. Sadílek), Preciado - Haraslín (72. Krasniqi), Olatunji (64. Rrahmani), Birmančević. Trainer: Lars Friis.

FC Salzburg (4-3-3): Blaswich - Mellberg (45. Diambou), Blank, Piatkowski, Dedic - Clark (66. Gourna-Douath), Bajcetic (84. Ratkov), Capaldo - Gloukh, Yeo (56. Konaté), Nene (56. Daghim). Trainer: Pepijn Lijnders.

Torfolge: 1:0 Kairinen (2.), 2:0 Olatunji (42.), 3:0 Laçi (57.).

Gelbe Karten: Vitík (87., Foul) bzw. Piątkowski (58., Kritik) und Gourna-Douath (73., taktisches Foul).

von Julian Biereder/Ligaportal; Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty