Vor seiner Rückkehr auf die europäische Bühne zeigt sich Hansi Flick selbstbewusst, das 4:1 des FC Barcelona beim FC Girona hat den Glauben an die Stärke seiner Mannschaft wachsen lassen. "Das war ein Match auf Champions-League-Niveau", sagte Barca-Trainer Flick vor dem Duell bei der AS Monaco am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN): "Das Pressing und die Intensität der Mannschaft waren beeindruckend."

Will den Traumstart mit Barca fortsetzen: Hansi Flick

Foto: AFP/SID/LLUIS GENE

Mit den Katalanen hat der frühere Bundestrainer einen Traumstart in die spanische Primera Division hingelegt - fünf Siege in fünf Spielen hatten Flick nicht alle Beobachter zugetraut. Der klare Sieg beim Champions-League-Konkurrenten Girona war das erhoffte Ausrufezeichen vor dem Start der Königsklasse, die in Barcelona einen immens großen Stellenwert besitzt. Das weiß auch Flick.

"Ein Klub wie Barca will die größten Wettbewerbe gewinnen", sagte er, warnte aber zugleich: "Wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, werden wir nicht erfolgreich sein." Auch nicht in Monaco, gegen das Team des früheren Bundesligatrainers Adi Hütter hatte Barca in der Vorbereitung die bislang letzte Niederlage kassiert (0:3). "Aber die Champions League ist anders", sagte Flick.

