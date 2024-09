Das Debakel zum Champions-League-Auftakt beim FC Bayern hat Trainer Sergej Jakirovic seinen Job bei Dinamo Zagreb gekostet. Der kroatische Klub gab zwei Tage nach dem 2:9 gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister bekannt, dass eine "einvernehmliche Vertragsauflösung" mit dem 47-jährigen Bosnier beschlossen worden sei. Übergangsweise übernimmt der bisherige Assistenzcoach Sandro Perkovic den Posten.

Aus für Sergej Jakirovic

Foto: IMAGO/RHR-Foto/IMAGO/RHR-Foto/SID/IMAGO/RHR-FOTO

Zagreb, kroatischer Titelträger, war am Dienstagabend in München untergegangen, erstmals erzielte ein Team in der Champions League neun Tore, die Bayern feierten ihren bislang höchsten Sieg. "Es war ein schwieriger Abend für uns, Bayern ist eine andere Welt", sagte Jakirovic nach der Demontage.

In der Liga ist der Titelverteidiger nach sechs Spieltagen Dritter. "Es liegt nun bei uns allen, in diesem für Dinamo schwierigen Moment eine gute Entscheidung über einen neuen Trainer zu treffen, um in die Erfolgsspur zurückzukehren", sagte Klub-Präsident Velimir Zajec. Der frühere Profi Jakirovic war im Vorjahr Cheftrainer bei Dinamo geworden und hatte den Verein zum Double geführt.

