Nach dem FC Salzburg am Dienstag folgte am - für die Königsklasse ungewohnten - Donnerstagabend auch der Auftakt für den österreichischen Doublesieger SK Sturm Graz in die UEFA Champions League-Saison 2024/25, die im neuen Liga-Modus praktiziert wird. Nach über 23 Jahren Abstinenz in Europas Eliteklasse der Klubmannschaften ging es für die Steirer in die Bretagne zu Stade Brest, dem Vorjahres-Dritten der französischen Lique 1. Der sich als erwartet starker Gegner erwies und verdientermaßen mit 2:1 (1:1) gewann und dabei alle drei Tore erzielte.. Somit starten beiden österreichischen CL-Vertreter mit einer Niederlage.

Mika Biereth und der SK Sturm Graz hatten einen schweren Stand gegen das starke Stade Brest 29.

Munterer Auftakt - dann Schockstarre beim SK Sturm

Am 13. März 2001 absolvierte der SK Sturm Graz sein bis heute 21 Uhr letztes Match in der UEFA Champions League. Nicht lange Warten brauchen die 18.000 Besucher, darunter rund 400 mitgereiste Gäste-Fans, im Stade Francis-Le Blé. Die Partie zwischen dem gastgebenden Königsklassen-Debütanten und den Steirern nimmt von Beginn an Fahrt auf. Die Franzosen furios los legend. Zunächst wird der Distanzschuss von Kenny Lala noch geblockt, ehe Ludovic Ajorque nach einem ungestümen Tackling von Emanuel Aiwu einen Freistoß moniert (2.). Doch der schottische Schiedsrichter Nicholas Wals lässt weiterspielen.

Im Gegenzug erste Abschlussaktion der Ilzer-Elf. Seedy Jatta scheitert im Eins-gegen-Eins an der Fußabwehr von Keeper Marco Bizot, stand allerdings ohnehin im Abseits (3.). Dann Schockstarre bei Sturm Graz. Nach einem unglücklichen Zusammenprall tritt Abwehrchef Gregory Wüthrich ganz unglücklich auf und scheidet früh verletzungsbedingt aus.

Führungstor im Anschluss an weiten Einwurf von Brest

Max Johnston kommt für den 29-jährigen Schweizer und ist in der neuformierten Abwehr dann beim 1:0 von Stade Brest ebenso nicht im Bilde wie seine Mitspieler. Ausgangspunkt ein weiter Einwurf von rechts. Kapitän Jon Gorenc Stankovic wehrt per Kopfball in den Rückraum ab, wo Hugo Magnetti aus ca. 20 Metern beherzt abzieht und der Schussball flach den Weg ins untere rechte Eck findet. 1:0 in Minute 24!

Das Team um den 56-jährigen Franzosen Èric Roy (Marktwert von Stadt Brest 29 rund 124 Mio. Euro - zum Vergleich: SK Sturm = 68 Mio. Euro) kontrolliert weiter das Spielgeschehen, ohne jedoch zu weiteren zwingenden Tormöglichkeiten zu kommen. Die 1:0-Führung völlig verdient und es scheint damit in die Pause zu gehen. Doch dann startet Sturm in der Nachspielzeit eine sehenswerte Umschaltaktion.

Eigentor beschert Grazern Ausgleich kurz vor der Pausenpfiff

Keeper Kjell Scherpen fängt einen Ball ab, macht das Spiel über links schnell, Otar Kiteishvili spielt weiter auf Jusuf Gazibegovic, der per Steilpass über links William Bøving bedient.

Der 21-jährige Däne halblinks mit dem wohl gedachten Schussball mit dem rechten Innenrist auf den langen Pfosten, doch das Spielgerät rutscht ihm ab, um jedoch zum Glück für die Gäste vom 28-jährigen Innenverteidiger von Brest - Edimilson Fernandes (Leihspieler vom deutschen Bundesligisten FSV Mainz 05) - mit der Brust ins eigene Tor verlängert zu werden - 1:1. Pause!

Tomi Horvat gegen Edimilson Fernandes, der per Eigentor den 1:1-Ausgleich zugunsten des SK Sturm Graz erzielte

Druckphase nach dem Seitenwechsel bringt erneute Führung für Franzosen

Flotter Beginn der Franzosen nach Wiederbeginn. Erst klärt Max Johnston in höchster Not ins Toraus (48.), dann setzt sich Brendan Chardonnet nach einem Cornerball in der Luft gegen Emanuel Aiwu durch, doch sein Kopfball verfehlt leicht abgefälscht knapp das Gäste-Gehäuse (50.). Dann ist es im dritten Versuch passiert. Die Franzosen wieder entschlossener. Eine Hereingabe von rechts wird vom 16er-Rand per Kopfball von Ludovic Ajorque verlängert, Abdallah Sima behauptet sich mit dem Rücken zum Tor im Zweikampf gegen Emanuel Aiwu und platziert die Kugel beim Abschluss im Fallen aus kurzer Distanz aus der Drehung mit rechts unhaltbar für Keeper Kjell Scherpen - erneute Führung für Stade Brest 29 (56.).

Die Gastgeber in dieser Phase weiter am Drücker und permanent durch Mittelstürmer Ludovic Ajorque gefahrvoll. Den 30-jährigen Neuzugang vom deutschen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 bekommen die Grazer nicht in den Griff. Es dauert bis der österreichische Meister eigens Abschlussansprüche geltend macht. Lovro Zvonarek lässt für den ebenfalls eingewechselten Malick Yalcouyé prallen, doch der Schussball des 18-Jährigen gerät infolge von Rückenlage zu hoch drüber (68.). Dann Otar Kiteishvili mit einem abgefälschten Distanzschuss - der wenig geforderte Schlussmann Marco Bizot sicher (74.).

"Teufelskerl" Scherpen verhindert höhere Niederlage - Ausschluss für Lavalée

In der Schlussviertelstunde hofft die Ilzer-Truppe ob des knappen Rückstandes noch auf den Ausgleich, geht mehr Risiko, was wiederum dem Roy-Team Räume eröffnet für Konter. Wie in der Schlußphase, als Kjell Scherpen mit zwei Glanztaten gegen den eingewechselten Kamory Doumbia und Mathias Pereira Lage weitere Gegentore verhindert (89./ 90.+1). Kurz zuvor sieht Dimitri Lavalée für wiederholtes Foulspiel auch noch die gelb-rote Karte (88.). Es bleibt beim verdienten 2:1-Sieg des Lique 1-Klubs.

Für die Grazer geht es mit dem Heimspiel-Doppel gegen den FC Brügge (Mi., 02.10.) und Sporting Lissabon (Die., 22.10.) - jeweils Ankick 21 Uhr und im Wörthersee Stadion in Klagenfurt - weiter, ehe das nächste Auswärtsmatch beim BVB folgt (Die., 05.11.).

Stade Brest wiederum trifft am 2. Spieltag auf den nächsten österreichischen Klub, gastiert beim FC Salzburg (Dienstag, 01.10., 18:45 Uhr).

____________

Fotocredit: SturmTifo.com