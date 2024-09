Delegation freute sich auf Tribüne mit SK Sturm-Youngstern

Im schmucken Stade Francis-Le Blé, dem Heimstadion von Stade Brest 29, feierte der SK Sturm Graz U19 seine Premiere in der UEFA Youth League, die Gastgeber, die Alterskollegen von Stade Brest 29 übrigens ebenfalls. Auf der Tribüne drückten Andreas Schicker, Günther Neukirchner, Paul Payduch und Didi Pegam der Elf von Coach Jürgen Säumel die Daumen – was die Wertigkeit dieses Spieles für Sturm unterstreicht.

Reiste die Grazer Delegation doch gleich nach dem Match ab, um rechtzeitig beim Champions-League-Spiel im 120 Kilometer entfernten Guingamp zu sein.

Traumtor von Martin Kern

Zum Spiel: Sturms U19-Auswahl (Jahrgang 2006, plus drei Spieler aus 2005) zusammengewürfelt aus Sturm-II- und Akademie-Kickern, ging sogleich engagiert ans Werk, erarbeitete sich von Beginn an die Feldmajorität. Die sich auch in Tore ummünzte. Leon Grgic, zuletzt ja „Doppelpacker“ bei den Profis gegen die WSG Tirol, zog in Minute 17 von der Sechzehnmetermarke ab und stellte auf 1:0 für die Gäste.

Für die Vorarbeit hatte der aus Ungarn geholte Martin Kern gesorgt. Der junge Magyar war es dann auch, der das 2:0 für Sturm erzielte. Und zwar mit einem Traumtor. Kern sah, dass der französische Keeper zu weit vor seinem Gehäuse stand, und überhob den Goalie vom Mittelkreis, 2:0-Führung für den SK Sturm, der den Hausherren auch physisch überlegen war.

Grgic machte Doppelpack perfekt

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das Bild ändern. Brest kam auf, wurde immer stärker und kam so auch nicht ganz unerwartet zum Anschlusstreffer zum 1:2 durch Ibrahim Yayiya Kanté. Gerade als die Franzosen Chance um Chance herausspielten und auf den Ausgleich drängten, schaffte es Sturm, noch einmal nachzulegen.

Und zwar in Person von Youba Koita, der in Spielminute 80 wieder eine komfortable Zweitoreführung herstellen konnte. In der Nachspielzeit legte Sturm sogar noch einen drauf. Leon Grgic erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball, "tanzte" durch die Brest-Abwehr und stellte auf 4:1 für die jungen "Schwoazn". Der nächste Doppelpack für den bestens gelaunten jungen Angreifer und zugleich auch das aus Grazer Sicht sehr erfreuliche Endresultat in diesem Match.

"Waren extem motiviert - zum Schluss sind mir schon die Krämpfe eingefahren"

Doppel-Torschütze Leon Grgic strahlte nach dem Spiel verständlicherweise bis über beide Ohren: „Natürlich freue ich mich über den nächsten Doppelpack. Wichtig ist für uns aber auch, dass wir gesehen haben, dass wir mit großen Mannschaften durchaus mithalten können. Wir waren bei unserem ersten Spiel in der UEFA Yough League extrem motiviert. Zum Schluss sind mir schon die Krämpfe eingefahren.“

Auch Trainer Jürgen Säumel war über die Leistung und den Sieg seiner Schützlinge hocherfreut: „Über das ganze Spiel betrachtet, haben wir verdient gewonnen. Die Tore zum 2:0 und zum 3:1 fielen zum richtigen Zeitpunkt. Wir waren heute robuster, man merkt eben, dass bei uns in der 2. Liga sehr körperbetont gespielt wird. Ich bin sehr stolz auf die Burschen, vor allem, wie sie ihr erstes Spiel in der Youth League mental gemeistert haben, war stark.

Es war vorher schon eine gewisse Anspannung da. Bemerkenswert ist auch, wie Leon Grgic als Kapitän voran marschiert ist, das war eine reife Leistung. Man merkt, dass bei ihm das Selbstvertrauen da ist. Er hat die Qualität, aus dem Nichts ein Tor zu machen.“