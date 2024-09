Am 13. März 2001 absolvierte der SK Sturm Graz sein bis heute letztes Match in der UEFA Champions League, damals unterlagen die Steirer um Trainerlegende Ivica Osim dem englischen Traditionsklub Manchester United um Vereinsikone Sir Alex Ferguson im ehrwürdigen Old Trafford mit 0:3. Über 23 Jahre später kehren die "Blackies" im Zuge der neu geschaffenen Ligaphase auf das Tanzparkett der Königsklasse zurück und absolvieren den Auftakt dabei am heutigen Donnerstag um 21:00 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) beim Vorjahres-Dritten der Ligue 1, Stade Brest. Nachfolgend die jeweilige STARTELF der beiden Mannschaften!

Der amtierende Meister der ADMIRAL Bundesliga um seinen Erfolgstrainer Christian Ilzer will heute gleich zum Start in die UEFA Champions League-Saison beim französischen Überraschungsteam Stade Brest Zählbares mitnehmen.



Zum Live-Ticker: Stade Brest vs. SK Sturm Graz

DAS sind die Aufstellungen beider Mannschaften

Donnerstag, 19.09.2024, 21:00 Uhr, Stade de Roudourou, Guingamp (Frankreich), SR: Nicholas Walsh/Schottland.

Stade Brest (4-3-3): Bizot - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Awavi - M. Camara, Fernandes, Magnetti - Faivre, Ajorque, Sima. Trainer: Eric Roy.

SK Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen - Lavalèe, Wüthrich, Aiwu, Gazibegovic - Kiteishvili, Stankovic, Horvat - Böving - Biereth, Jatta. Trainer: Christian Ilzer.

Zum Live-Ticker: Stade Brest vs. SK Sturm Graz

#UCL Matchday! Heute kehren wir in die @ChampionsLeague zurück. ✨#sturmgraz #SB29STU pic.twitter.com/uAAoM1WB2J — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 19, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos