Über 23 Jahre wartete der SK Sturm Graz, ehe die Steirer wieder ein Comeback in der UEFA Champions League feiern. Die Königsklasse mit der Saison 2024/25 im neuen Modus und der österreichische Doublegewinner zum Auftakt zu Gast in Frankreich in der Bretagne beim Vorjahres-Dritten der Lique 1, Stade Brest. Das Ilzer-Team mit großer Vorfreude, Motivation und Anspannung... doch nach bereits wenigen Minuten mit dem jähen Schockmoment. Abwehrchef Gregory Wüthrich, der "Meistermacher-Torschütze" im Wonnemonat Mai, muss im Stade Francis-Le Blé vom Platz...

Spiel schon nach zehn Minuten für Gregory Wüthrich beendet

Was war vor 18.000 Zuschauern, darunter ca. 400 SK Sturm-Fans, passiert? Minute 8: Nach einem unglücklichen Zusammenprall tritt Gregory Wüthrich ganz unglücklich auf, hat sich womöglich eine Verletzung im linken Knie zugezogen. Bange Blicke bei Cheftrainer Christian Ilzer und auf der Bank der Steirer. Kann der 29-jährige Schweizer in seinem wettbewerbsübergreifend 158. Pflichtspiel für die Grazer weitermachen?

Nein! Der 1,92 Meter große Abwehrchef wird mit der Trage vom Spielfeld gebracht. Wie bitter für den Schweizer Nationalteam-Debütanten und natürlich den SK Sturm. Schockstarre!

Max Johnston kommt nach zehn Minuten für Gregory Wüthrich. Die Grazer Defensive verändert, noch unsortiert, als dann in der bisher rassigen, unterhaltsamen Partie der Führungstreffer der Franzosen fällt - alles Weitere derzeit im Ligaportal-LIVETICKER.

Auweh, das sieht garnicht gut aus. Unsere Nummer fünf muss mittels Trage das Feld verlassen. Gute Besserung, Gregy! 😰 #sturmgraz #UCL #SB29STU

____________

SB29 0:0 STU |⏱️8' — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 19, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos