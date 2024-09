Unglücklich verlaufen ist das Comeback auf das Tanzparkett der UEFA Champions League für den SK Sturm Graz am späten Donnerstagabend, verloren die "Blackies" beim Überraschung-Dritten der Vorsaison in der Ligue 1, Stade Brest, nicht nur das Spiel - letzten Endes verdient - mit 1:2, sondern droht nun mit Abwehrchef Gregory Wüthrich, der frühzeitig wegen einer vermeintlichen Knieverletzung ausgewechselt wurde, auch ein Leistungsträger länger auszufallen. Nachfolgend STATEMENTS aus der Bretagne!

Auch Otar Kiteishvili (r.) und William Böving (l.) fanden gegen die Franzosen kein passendes Rezept, um final Punkte mit nach Graz zu nehmen.



"...schon die schlimmste Nachricht des Tages"

Jusuf Gazibegovic (Spieler Sturm Graz):

…nach dem Spiel: „Wir machen es auch nicht perfekt, aber wenn man sich das Spiel anschaut, wäre da viel mehr drin gewesen. Das Gefühl habe ich am Platz auch gehabt. Die sind hinten auch nicht richtig gut gestanden. Wir haben es nicht ganz konsequent zu Ende gespielt. Die haben am Ende schon die besseren Chancen gehabt und es verdient gewonnen.

Ich glaube schon, dass da eigentlich mehr drin war. Unsere letzten Pässe vorne waren nicht perfekt. Wir hatten schon oft Umschaltsituationen und viel Raum. Daraus lernt man. Das war unser erstes Spiel in der Champions League, dafür war das schon ziemlich ordentlich. Es nagt schon an einem, dass viel mehr drin gewesen wäre.“

…über die Verletzung von Gregory Wüthrich: „Das ist schon die schlimmste Nachricht des Tages. Ich hoffe, dass da nichts ist. Jetzt müssen wir die Daumen drücken, dass hoffentlich alles passt.“

…über seine Emotionen beim Spiel: „Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Es ist ein kleiner Traum, der wahr geworden ist. Mit dem ersten Spiel gleich so ein Spiel zu machen, wo man sogar den Sieg holen könnte, oder zumindest einen Punkt, ist auch gut zu sehen, dass man weiß, man kann da mitspielen. Ich kann es kaum erwarten, die nächsten Spiele zu spielen.“

"...haben ein oder zwei Tore zu wenig gemacht"

Jon Gorenc Stankovic (Spieler Sturm Graz):

…nach dem Spiel: „Am Ende haben wir 2:1 verloren und zwei richtig bittere Tore bekommen, die sind einfach zu verhindern. Wir haben unsere Momente gehabt und haben sie nicht ausgenutzt. Am Ende haben wir ein oder zwei Tore zu wenig gemacht.“

…über die Verletzung von Gregory Wüthrich: „Ich wünsche ihm gute Besserung und hoffe, dass er schnell zurückkommt. Er ist sehr wichtig für uns. Wenn so etwas so schnell passiert und du so schnell wechseln musst, verändert das etwas. Wir waren aber in der ersten Halbzeit richtig gut im Spiel und haben ein gutes Ergebnis gehabt. In der 60. Minute haben wir das 2:1 bekommen, das zu verhindern war. Dann sind sie besser ins Spiel gekommen. Mit der roten Karte ist es dann schwierig.“

…über seine Emotionen nach dem Debüt in der Champions League: „Es ist schwer zu erklären. Es ist richtig geil, in der Champions League zu spielen. Wenn ich jetzt hier stehe mit dieser 1:2-Niederlage, bin ich echt enttäuscht.“

"Wir verteidigen nicht konsequent und Stade Brest spielt ein extrem intensives Spiel"

Christian Ilzer (Trainer Sturm Graz):

…nach dem Spiel: „Ergebnis und Leistung passen schon zusammen. Stade Brest war einfach um dieses eine Tor besser. In gewissen Situationen müssen wir aber einfach besser verteidigen. In manchen Situationen müssen wir im letzten Pass qualitativ besser sein. Das hat uns gefehlt auf den Punktgewinn. Trotzdem war es schon bitter im Rückblick, weil unser Abenteuer Champions League mit einem absoluten Schockmoment, der Verletzung von ‚Gregy‘, begonnen hat. Die Mannschaft hat sich aber nie hängen lassen, hat die Verletzung weggesteckt, die beiden Rückstände weggesteckt. Am Ende hat es dann aber nicht ganz gereicht.“

…über die Verletzung von Gregory Wüthrich: „Sehr bitter. Die ganze Mannschaft, der ganze Verein, leidet mit ‚Gregy‘. Das gehört leider Gottes zum Sport. Ich wünsche ihm nur das Beste und dass es nicht so schlimm ist, wie es im ersten Moment wirkt.“

…über das Abseitstor von Jatta: „Ich habe es mir am iPad angesehen. Es hat für mich nach gleicher Höhe ausgesehen, aber da vertraut man dann der Technologie. Trotzdem war für mich der Schiedsrichter viel zu schnell mit der Fahne oben. Bei so einer engen Entscheidung braucht man nicht gleich mit der Fahne hochgehen.

Mir gefällt diese Entwicklung insgesamt nicht im Fußball, wenn jedes Foul eine Karte ist, auch in der heimischen Liga, wenn Spieler, wenn auf den Fuß getreten wird, schon rote Karten fordern. Ich bin ein Riesen-Fan davon, dass Spiele elf gegen elf ausgehen. Wenn es eine ganz klare rote Karte ist, ist das eh kein Thema. Wenn aber, wie heute, auf beiden Seiten fast jedes Foul mit einer Karte geahndet wird, dann ist das ein bisschen eine falsche Tendenz in der Denkrichtung.“

…über die Lehren aus dem Spiel: „Wir haben einiges gelernt. Das muss man jetzt eh aufarbeiten und reflektieren. Da müssen wir uns in Ruhe noch einmal anschauen und den Jungs die richtigen Lernpunkte weitergeben. Vor Brügge sind noch drei Meisterschaftsspiele. Wir haben ein sehr dichtes Programm.

Auch der Ausschluss von ‚Dimi‘ ist ähnlich zustande gekommen wie die Gegentore. Wir verteidigen nicht konsequent und Stade Brest spielt ein extrem intensives Spiel. Sie bringen dich in Momente, wo du extrem gestresst bist und Fehler begehst. Das ist uns heute passiert und ist sicher ein Punkt, wo wir daraus lernen müssen.“

Siehe auch:

Unser Coach Christian #Ilzer spricht kurz nach dem Schlusspfiff über die bittere Auswärtsniederlage in Frankreich! 🗣️ #sturmgraz #UCL #SB29STU pic.twitter.com/acrr1ThNhy — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 19, 2024

Statementquelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: RiPu-Sportfotos