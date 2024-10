Zweites Spiel, zweiter Sieg in der noch jungen UEFA-Youth-League-Saison 2024/25! Die Jungbullen des FC Salzburg triumphierten am Nachmittag mit einem souveränen 5:1 gegen Stade Brest und legten damit vor, ehe ab 18:45 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) die Profis um Cheftrainer Pepijn Lijnders ihrerseits gegen die Franzosen einen vollen Erfolg bejubeln wollen. Das Beichler-Team ließ keine Zweifel aufkommen und fand durch Doppelpacker Phillip Verhounig früh auf die Siegerstraße. Nach einer starken Performance steht unterm Strich gar ein Kantersieg, der gegen lange harmlose Franzosen auch in dieser Höhe in Ordnung geht.

Phillip Verhounig eröffnet Salzburger Torreigen per Doppelpack

Alles neu in der Red Bull Fußball Akademie: eine hochmoderne Tribüne, die insgesamt 400 Fans Platz bietet und restlos belegt war, sowie ein jungfräulicher Rasen. Genau genommen war aber nicht alles neu: Schließlich gingen die Jungbullen mit gewohntem Elan und „altem“ Spielwitz ins erste UYL-Heimspiel dieser Kampagne. Und nachdem zunächst noch ein Abwehrbein die Krönung eines umwerfenden Baidoo-Solos verhindert hatte, stach Phillip Verhounig gleich doppelt zu.

Der Brustlöser gelang dem Kärntner im Anschluss an einen überfallsartigen Angriff über rechts, mit Ruhepuls drückte er eine Baidoo-Hereingabe über die Linie (21.). Nur drei Minuten später "vernaschte" ebenjener Edmund Baidoo gleich mehrere „Piraten", um einmal mehr den im Zentrum frei stehenden Verhounig zu lancieren. Via Verteidiger-Brust landete das Spielgerät erneut im Tor (24.).

Das Beichler-Team präsentierte sich auch in weiterer Folge tonangebend. Vor dem Seitenwechsel blieb das 2:0 jedoch bestehen, auch weil Jakob Brandtner hüben knapp verzog und drüben Gäste-Wirbler Geraux Schlussmann Salko Hamzic den bis dahin ersten Arbeitsnachweis abrang.

Wie Abschnitt zwei werden würde, ließ Verhounig schon nach wenigen Sekunden anklingen. Doch auch wenn der Knipser das Rund über den Querbalken jagte: Die französischen Hafenstädter bekundeten Schiffbruch! Schließlich überforderten die Salzburger die Bretonen nun noch und nöcher. Zeteny Jano profitierte von einem geahndeten Salaun-Handspiel, setzte den fälligen Penalty in die Nähe des linken Kreuzecks (48.).

Joker Julian Hussauf stach mit fünftem Treffer

Dann stieg Baidoo am zweiten Pfosten hoch und köpfelte einen Sulzbacher-Corner ins Salzburger Glück, belohnte sich somit höchstselbst für den brillanten Auftritt (64.). Joker Julian Hussauf legte noch eins drauf und schlenzte das Spielgerät aus der zweiten Reihe gefühlvoll ins lange Eck (76.).

Die im zweiten Durchgang phasenweise forschen Gäste betrieben im Endspurt Ergebniskorrektur: Geraux finalisierte per Strafstoß, schminkte die Null weg, nachdem Hussauf seinen Gegenspieler gelegt hatte (80.).

Das sollte es jedoch gewesen sein. Die Jungbullen setzten sich nach einer teils entfesselten Vorstellung mit 5:1 durch und toppen Stand jetzt die UEFA Youth League-Ligaphase!

Fazit von Trainer Daniel Beichler: „Sehr positiv, ein cooles Ergebnis – das ist nicht selbstverständlich in der Youth League gegen eine französische Mannschaft. Da haben die Burschen in den ersten 70, 75 Minuten richtig viel investiert und dementsprechend auch in der Höhe den absolut verdienten Sieg eingefahren. In so einer Ligaphase sind Siege das Sicherste. Jetzt freuen wir uns, sechs Punkte zu haben!“

FC Salzburg: Hamzic – Gadou (72. Hussauf), Schuster (46. Zabransky), Brandtner – Paumgartner (59. Lukic), Sulzbacher, Bendra, Jano, Rackl (34. Aguilar) – E. Baidoo, Verhounig (72. Murillo). Trainer: Daniel Beichler.

Gelbe Karten: Brandtner (49./Foul), Sulzbacher (83./Foul)

Zuschauer: 425. Schiedsrichter: Marek Radina (CZE)

Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann live aus Salzburg

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty