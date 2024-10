Auch am 2. Spieltag der UEFA Champions League-Saison 2024/25 wurde es ein gebrauchter Abend für den FC Salzburg, der wieder leer ausging und ohne Punkte sowie Tore da steht. Nach der 0:3-Niederlage bei Sparta Prag vor zwei Wochen in der "Goldenen Stadt", kam es diesmal daheim für den österreichischen Vizemeister gegen Frankreichs Vorsaison-Dritten Stade Brest 29 sogar noch dicker beim 0:4. Der Lique 1-Klub dagegen mit dem Punktemaximum, besiegt nach Sturm Graz auch den zweiten österreichischen Klub. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Salzburger Lager.

Beim Blick auf die Anzeigetafel nach 77 Minuten dürften sich die Salzburger wie "im falschen Film" vorgekommen sein. Während der österreichische Vizemeister diverse Torchancen verstreichen ließ, war bei Stade Brest nahezu jeder Schuss ein Treffer.

„Das war ein Abend zum vergessen. Dass das Spiel 0:4 ausgeht ist einfach zu viel"

Amar Dedić (Außenverteidiger FC Salzburg):

…nach dem Heimdebakel: „Das war ein Abend zum vergessen. Dass das Spiel 0:4 ausgeht ist einfach zu viel.“

…über die Gründe der Niederlage: „Ich sage das nicht hier, aber es gibt seine Gründe. Wir müssen das schnell vergessen und abhaken und nach vorne schauen. Wir haben eine lange Saison noch vor uns. Das ist ein bitterer Abend.“

…über zwei Champions League Niederlagen in Folge: „Nach zwei Niederlagen ist es natürlich schwer für uns.“

„Uns hat vorne die Zielstrebigkeit gefehlt und sie haben alle ihre Chancen reingemacht“

Samson Baidoo (Innenverteidiger FC Salzburg):

…über die hohe Niederlage: „Es ist schwer die richtigen Worte zu finden. Wir haben 0:4 verloren, aber wir hatten auch unsere Chancen. Uns hat vorne die Zielstrebigkeit gefehlt und sie haben alle ihre Chancen reingemacht.“

…über zwei Champions League Niederlagen in Serie: „Wir sind eine junge Truppe, die lernen will. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft 90 Minuten mit Überzeugung reingehen und fokussiert sind.“

…auf die Frage, ob erfahrene Spieler fehlten: „Das kann ich nicht sagen. Was wir brauchen ist Zusammenhalt. Wir müssen das jetzt analysieren und im nächsten Spiel vorangehen.“

Auch der eingewechselte Dorgeles Nené fand kein Durchkommen gegen die Abwehr von Stade Brest, obwohl die Franzosen durchaus Torchancen zuließen und verwundbar waren. Doch die Salzburger hinten halt auch...wodurch die Gäste durch individuelle Abwehrfehler praktisch zum Toreschießen eingeladen wurden.

„Das war ein sehr skurriles Spiel"

Peter Stöger (Sky Experte):

...über das Spiel: „Das war ein sehr skurriles Spiel. Bis zur 76. Minute hatte Brest beim Stand von 4:0 viermal aufs Tor geschossen. In allen anderen Statistiken war Salzburg vorne. Das ist sehr bitter für den Österreichischen Fußball. Gegen solche Gegner hätten wir erwartet, dass wir wichtige Punkte in der Fünfjahreswertung holen.“

...die Schlager-Rufe der Fans: „Ich finde Alex Schlager ist ein großartiger Tormann. Ich schätze ihn auch als Mensch aber trotzdem: Ich habe kein Verständnis für die Fans in dieser Situation. Dieses Abputzen an einer Person, da habe ich kein Verständnis dafür. Das hilft niemandem. Da ist null Respekt dem Spieler gegenüber. In dem Fall ist es auch ein vollkommen falsches Signal Richtung Mannschaft und Richtung Klub.“

