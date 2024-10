Flick und Barca ohne Probleme

Der frühere Bundestrainer Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona den ersten Sieg in der Champions League gefeiert. Der spanische Fußball-Spitzenklub setzte sich ohne große Probleme 5:0 (3:0) gegen die Young Boys Bern durch. Kai Havertz jubelte derweil mit dem FC Arsenal über ein 2:0 (2:0) gegen Paris Saint-Germain, Manchester City und Ilkay Gündogan gewannen 4:0 (2:0) bei Slovan Bratislava.

Barcelona, das den Auftakt in der Königsklasse bei der AS Monaco (1:2) verloren und am vergangenen Wochenende auch die erste Niederlage in der Liga kassierte hatte, ließ gegen den Schweizer Meister früh keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Der ehemalige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (8./51.), Raphinha (34.) und Inigo Martinez (37.) erzielten die Tore für die Gastgeber, Berns Jaouen Hadjam (81.) unterlief zudem ein Eigentor.

Nationalspieler Havertz (20.) brachte Arsenal gegen PSG auf die Siegerstraße. 15 Minuten später traf Flügelspieler Bukayo Saka (35.) zum 2:0 gegen den französischen Meister, der in London ohne den Ex-Dortmunder Ousmane Dembele antrat. Der 27-Jährige war im Vorfeld der Begegnung von Trainer Luis Enrique aus dem Kader gestrichen worden. Französischen Medienberichten zufolge soll sich Dembele nach dem 3:1-Sieg von Paris am Freitag gegen Stade Rennes einen heftigen Streit mit dem Trainer geliefert haben.

Neben Arsenal feierte auch Liga-Rivale City den ersten Erfolg in der Königsklasse. Der ehemalige DFB-Kapitän Gündogan (8.) erzielte das 1:0 für die Gäste, Phil Foden (15.) legte schnell den zweiten Treffer nach. Superstar Erling Haaland (58.) und James McAtee (74.) erhöhten in Durchgang zwei.

