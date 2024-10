Florian Wirtz setzte sich mit Bayer durch

Mit großer Heimstärke zum perfekten Start: Bayer Leverkusen ist bestens angekommen in der neuen Champions League - und hat beim 1:0 (0:0)-Erfolg gegen die AC Mailand zumindest teilweise zum angestammten Spielstil zurückgefunden. "Das war sehr seriös und erwachsen", sagte Trainer Xabi Alonso bei DAZN.

Nach dem defensiven Auftritt im Spitzenspiel bei Bayern München (1:1) schaltete die Werkself phasenweise wieder stärker in den Dominanz-Modus. "Ich glaube, das Spiel gegen Bayern kann man ein bisschen ausklammern", sagte Nationalspieler Jonathan Tah: "Ein Spiel, in dem wir so viel verteidigt haben, gab es lange nicht mehr von uns. Deswegen war es jetzt nicht schwierig, wieder in unseren normalen Modus zu switchen und wieder dominanter mit dem Ball zu sein."

Das Ergebnis ist das zehnte Heimspiel im Europacup in Serie, das Bayer ohne Niederlage überstand. Das gab es in der Klubhistorie zuvor noch nicht.

