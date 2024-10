Führt die Torjägerliste der Königsklasse an: Harry Kane

Torjäger Harry Kane hat mit Bayern München in dieser Saison international große Ziele. "Natürlich würde ich gerne ins Finale kommen und den Champions-League-Titel gewinnen", sagte der 31-Jährige der Sport Bild. Die Königsklasse sei "der größte Wettbewerb. Wenn wir den Pokal irgendwie in die Hände bekommen, wäre das eine fantastische Saison, umso mehr, wenn wir ihn in der Allianz Arena gewinnen würden."

Bis zum "Finale dahoam 2.0" am 31. Mai 2025 in München werde es im neuen Ligaformat eine "harte Reise, aber eine, auf die ich vorbereitet bin", sagte Kane, der trotz seiner langen und torreichen Karriere noch immer auf seinen ersten Titel wartet.

Beim Auswärtsspiel am Abend (21.00 Uhr/DAZN) bei Aston Villa kehrt der englische Nationalmannschaftskapitän in seine Heimat zurück - nach überstandener Knöchelblessur und mit vier Treffern vom historischen 9:2-Spektakel zum Auftakt gegen Dinamo Zagreb im Gepäck. "Ich habe bisher eine unglaubliche Saison und liebe jede Minute", sagte Kane: "Das sieht man nicht nur an meinen Leistungen auf dem Platz, sondern auch an den Leistungen der Mannschaft."

Beim entthronten Rekordmeister herrsche wieder eine "besondere Atmosphäre. Ich habe das Gefühl, dass ich am richtigen Platz bin." Das liege vor allem auch an Trainer Vincent Kompany. "Ich mag ihn als Trainer sehr. Er ist eine großartige Persönlichkeit als Führungskraft und Coach", so Kane.

