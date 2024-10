Zweites Spiel für die "Jungblackies" in der UEFA Youth League, nach dem fulminanten 4:1-Auswärtssieg bei Stade Brest stand für die U19 des SK Sturm Graz rund um Trainer Jürgen Säumel am heutigen Nachmittag der Kräftevergleich mit den Altersgenossen des FC Brügge an. In der Jacques Lemans Arena in St. Veit an der Glan gelang Leon Grgic bei strömenden Regenfällen der Führungstreffer nach Vorlage von Jonas Löcker, in der Schlussviertelstunde galt es noch den Ausgleichstreffer hinzunehmen: 1:1 der Endstand.



Befindet sich in bestrechender Form: Leon Grgic, der die "Jungblackies" heute immerhin zu einem Zähler verhalf. Der "Hauptakt" steigt um 21:00 Uhr im Wörthersee-Stadion, wenn der amtierende Doublesieger den belgischen Meister vor knapp 25.000 Fans fordert und nach über 20 Jahren wieder ein Heimspiel in der Königsklasse bestreitet (Ligaportal-LIVETICKER)!

UEFA Youth League, 2. Spieltag

SK Sturm Graz U19 1:1 (1:0) FC Brügge U19

Mittwoch, 02.10.2024, 16:00 Uhr, Jacques Lemans Arena (St. Veit an der Glan), Z: 354, SR: Antonie Chiaramonti/Andorra



Torfolge: 1:0 Grgic (29., Löcker), 1:1 Furo (77., Granados).

Gelbe Karten: Pirker (26.), Weinhandl (59.), Kern (90.+3); Bisiwu (23.), Vandeperre (42.), Garanados (84.).

SK Sturm Graz U19 (4-4-2 Raute): Lorenz - Ulreich (79. Sorg), Heuserer, Pirker, Wolf - Löcker, Weinhandl (71. Kern), Afrifa (61. Hödl), Koita - Krasniqi (61. Osayantin), Grgic (61. Ilic). Trainer: Jürgen Säumel.

FC Brügge U19 (4-4-2): Vanden Driessche - Vandeperre, Spileers, Verlinden, Deuwel (61. Yakymenko) - Bisiqu, Granados, Goemaere, Lund-Jensen (82. Amengai) - Furo, Da Silva (74. Kamara). Trainer: Robin Veldman.

Bei strömendem Regen starten diese 1️⃣1️⃣ Youngsters in ihr zweites @UEFAYouthLeague-Spiel! 💪🏻 #sturmgraz #UYL #STUCLU pic.twitter.com/rSEefPCr8s — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 2, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos