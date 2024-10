Sturm Graz bestritt gegen Club Brügge sein erstes Heimspiel in der laufenden Champions League Saison, welche nach einer Niederlage zum Auftakt gegen Stade Brest nicht nach Wunsch verlief. In der ADMIRAL Bundesliga lachen die Grazer allerdings derzeit von der Tabellenspitze. Trotz vieler Ausfälle wollte die Elf von Trainer Christian Ilzer heute etwas mitnehmen. Für den FC Brügge verlief der erste Spieltag in der Champions League ebenfalls nicht nach Wunsch. Daheim gegen Borussia Dortmund hatte man keine Chance, verlor klar mit 0:3. Heute lief es für die Belgier aber besser! Dank einer cleveren Leistung reichte am Ende ein knappes 1:0 für den Erfolg.

Sturm Graz zu verhalten und nach gut 20 Minuten in Rückstand

Auf dem Feld dann ein unterhaltsamer Beginn, kombiniert mit einer Gänsehaut-Atmosphäre auf den Rängen. Rund 23.000 Besucher waren ins „Ausweichstadion“ an den Wörthersee gekommen, mussten aber länger auf die erste wirklich nennenswerte Möglichkeit warten. Brügge erarbeitete sich ein leichtes Übergewicht – allerdings ging nach vorne hin noch sehr wenig.

Die Blackies aber im weiteren Verlauf zu verhalten und immer wieder hinten anfällig. In der 23. Minute war es dann passiert und die Belgier gingen nicht unverdient in Führung. Nach einem Stellungsfehler von Johnston war Tzolis zur Stelle, riskierte mit seinem Abschluss aus spitzem Winkel viel und wurde mit einem sehenswerten Treffer zum 1:0 belohnt.

Unverändertes Bild im zweiten Abschnitt - Brügge spielte den knappen Vorsprung clever nach Hause

Nach rund einer halben Stunde und dank der Fans im Rücken wurden die Steirer mutiger und trauten sich mehr zu. Für einen großen Sturmlauf sollte es aber nicht reichen – Brügge agierte sehr clever – Graz dagegen mit zu viel Stückwerk. Nach 45 Minuten ging es mit der knappen Führung für Brügge in die Kabinen und auch zu Beginn des zweiten Abschnitts keine großen Änderungen am Spielverlauf. Die Elf von Trainer Nick Hayen machte das Spiel und der österreichische Meister verlagerte sich auf Kontermöglichkeiten. Beide Mannschaften allerdings mit nach wie vor wenig Durchschlagskraft, doch das sollte sich in der 57. Minute ändern. Bei einer Doppelchance für die Gäste hatten die Grazer Glück. Zunächst scheiterte Tzolis an Scherpen und wenig später Jutgla.

Die Minuten verrannen und die Partie wurde zunehmend hektischer und zerfahrener – Brügge suchte die Entscheidung, doch in der 77. Minute dann auf einmal die beste Gelegenheit für den SK Sturm. Chukwuani scheiterte per Kopf nach einer Ecke nur knapp. Im Finish dann die ein oder andere Möglichkeit für die Belgier auf die Entscheidung, doch die Genauigkeit machte einen Strich durch die Rechnung. Skoras scheiterte in der 84. Minute knapp am langen Eck.

Am Ende blieb es bei der knappen 1:0 Niederlage für den SK Sturm. Die Grazer konnten damit auch im ersten Heimspiel nicht wie erhofft anschreiben.

SK Sturm Graz – Club Brügge 0:1 (0:1)

Mittwoch, 02.10.2024 (21:00 Uhr), Wörthersee Stadion (Klagenfurt), Z: 23.000, SR: Aliyar Aghayev

Tor: 0:1 Tzolis (23.)

Gelbe Karten: (Aiwu, 51.), Geyrhofer (66.), Yalcouye (70.), Chukwuani (71.), Skoras (73.)

SK Sturm Graz: Scherpen, Johston, Aiwu, Geyrhofer, Gazibegovic, Yalcouye (Zvonarek, 83.), Chukwuani (Hierländer, 83.), Kiteishvilli, Böving, Camara (Jatta, 58.), Biereth (Yardimci, 66.) Trainer: Christian Ilzer

Club Brügge: Mignolet, Cuyper, Mechele, Jashari, Ordonez, Seys, Tzolis, Vanaken, Onyedika, Olsen (Skoras, 46.), Jutgla (Vermant, 77.) Trainer: Nick Hayen

Foto: SturmTifo.com