Bedient in Lille: Reals Kylian Mbappe

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Titelverteidiger Real Madrid hat am zweiten Spieltag der Champions League gepatzt, Liverpools neuer Trainer Arne Slot hat Geschichte geschrieben. Während Real beim 0:1 (0:1) bei OSC Lille seine wettbewerbsübergreifend erste Niederlage nach 37 Spielen kassierte, gewannen die Reds 2:0 (1:0) gegen den FC Bologna. Klopp-Nachfolger Slot ist damit der erste Liverpool-Teammanager, der in seinen ersten neun Spielen acht Siege feierte.

In Lille traf das kanadische Sturm-Juwel Jonathan David in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gegen den haushohen Favoriten aus Spanien und sorgte damit für eine faustdicke Überraschung. Real mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf blieb ungewohnt harmlos.

Liverpool zeigte sich gegen die italienischen Gäste aus Bologna hingegen souverän. Der argentinische Weltmeister Alexis MacAllister (11.) traf früh zur Führung, Mo Salah (75.) machte mit einem Traumtor alles klar. Der Niederländer Slot hatte zur laufenden Saison den mächtigen Jürgen Klopp beerbt - und füllt die großen Fußstapfen bislang prächtig.

Nicht zum Einsatz kam derweil der deutsche Profi Jan-Niklas Beste, der sich dennoch über einen starken Auftritt seines neuen Teams Benfica Lissabon freuen durfte. Portugals Rekordmeister überrollte Atletico Madrid 4:0 (1:0) und fuhr damit schon den zweiten Sieg ein.

Der Ex-Heidenheimer Beste saß diesmal über 90 Minuten auf der Bank. Beim 2:1 zum Auftakt bei Roter Stern Belgrad hatte der bärtige Mittelfeldmann immerhin zwei Minute lang mitwirken dürfen.

© 2024 SID