Müller gibt sich trotz der Niederlage optimistisch

Trotz der ersten Saisonpleite von Bayern München sieht Thomas Müller seinen Klub auf dem richtigen Weg. Der Rekordmeister sei "in der Spur", schrieb der 35-Jährige in seinem Newsletter. Das 0:1 (0:0) bei Aston Villa in der Champions League "tut weh", räumte Müller ein, "sei aber "kein Beinbruch".

Dank "des fulminanten 9:2-Sieges am ersten Spieltag" gegen Dinamo Zagreb habe Bayern "ein sehr gutes Torverhältnis" und noch sechs weitere Spiele in der Ligaphase, "um die Tabellenposition zurechtzurücken", betonte Müller: "Ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Saison noch viele siegreiche Champions-League-Abende vor uns haben, auf dem Weg zu unserem großen Ziel: dem Finale dahoam."

Auch das Bundesliga-Topspiel am vergangenen Samstag gegen Meister Bayer Leverkusen (1:1) habe "gezeigt, wo die Reise für unseren FCB aktuell hingeht", schrieb Müller. Das Ergebnis spiegele dabei "nicht wirklich wider, wie überzeugend" Bayern aufgetreten sei, erklärte der Weltmeister von 2014 und richtete lobende Worte an Vincent Kompany: "Die Trainingsarbeit passt, wir fühlen uns wohl im neuen System und wissen genau, was der Trainer von uns will. Keine Fragezeichen, aktuell nur Ausrufezeichen."

Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ist Spitzenreiter Bayern in der Liga beim ersten Verfolger Eintracht Frankfurt zu Gast, dann will Müller den nächsten Erfolg: "Wir werden alles daran legen, unseren Fans am letzten Wiesn-Wochenende zusätzlich etwas zum Feiern zu geben."

