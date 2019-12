Deutsche Bundesliga: So siehst du heute das Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig live im TV, Stream und Ticker!

Details Dienstag, 17. Dezember 2019 11:31

Am 16. Spieltag der Bundesliga in Deutschland kommt es zum absoluten Kracher zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig. Nach der Niederlage Mönchengladbachs am Wochenende sind die Bullen aus Leipzig die neuen Tabellenführer. Gleich im ersten Spiel als Leader wartet der BVB im Signal-Iduna-Park. Angepfiffen wird das Spiel um 20:30 Uhr.

Kurz vor Weihnachten kann sich einer der beiden Klubs noch mal selbst beschenken. Mit einem „Dreier“ gegen einen Konkurrenten um den Titel wäre beiden geholfen. Dortmund liegt mit 29 Punkte auf Rang 3. Die Leipziger konnten am Wochenende die Tabellenführung übernehmen und haben vier Punkte Vorsprung auf den BVB. Auf eine Punkteteilung hofft wahrscheinlich nur der FC Bayern München, der mit seinem derzeitigen 5. Platz nicht zufrieden ist.

„On Fire“ ist bei den Leipzigern vor allem Timo Werner. Der Stürmer stellt mit seinen Toren am Fließband sogar Bayerns Robert Lewandowski in den Schatten. Der Angreifer steht bei 16 Toren aus 15 Spielen und hat dazu noch 5 Torvorlagen gegeben. Auf ihn und seinen Torriecher baut Leipzig auch gegen den BVB, obwohl Werner in neun Spielen noch nie gegen die Dortmunder treffen konnte. "Ich habe mich da entwickelt, mache mir nicht zu viele Gedanken, ob ich treffe. Ich gehe auf den Platz, haue alles raus und hoffe, dass am Ende ein Treffer auf dem Konto steht, der im Idealfall zum Sieg beiträgt", so Werner.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Weigl, Brandt, Guerreiro - Reus - Hazard, Sancho.

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Werner, Schick.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Die Schiedsrichter

Als Unparteiischer am Platz im Einsatz ist Tobias Stieler, der an der Seitenlinie von Dr. Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann unterstützt wird. Video-Referee ist Tobias Welz.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Die Statistik

19.01.2019 Bundesliga: Leipzig - Dortmund 0:1 (0:1)

26.08.2019 Bundesliga: Dortmund - Leipzig 4:1 (3:1)

03.03.2018 Bundesliga: Leipzig - Dortmund 1:1 (1:1)

14.10.2017 Bundesliga: Dortmund - Leipzig 2:3 (1:2)

04.02.2017 Bundesliga: Dortmund - Leipzig 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Deutsche Bundesliga im Live-Ticker

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Deutsche Bundesliga live auf Sky

Sky zeigt das Topspiel live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 2. Auf Sky Sport Bundesliga 1 läuft zusätzlich die Konferenz.

Wer bereits Sky-Kunde ist, kann die Partie Borussia Dortmund gegen RB Leipzig auch im Live-Stream via Sky Go verfolgen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten