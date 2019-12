EM 2024: Neuer wäre bereit

Details Montag, 23. Dezember 2019 08:20

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer denkt offensichtlich daran, noch mindestens vier bis fünf Jahre auf höchstem Niveau zu spielen. "Noch bin ich fit und daher bereit", sagte der 33-Jährige im Interview mit dem kicker auf die Frage, ob er bei der EM-Endrunde 2024 in Deutschland noch dabei sein werde. Der Vertrag von Neuer bei Bayern München läuft derzeit bis 2021: Ungeachtet eines angeblich feststehenden Transfers von Alexander Nübel von Schalke 04 zur neuen Saison soll diese Vereinbarung wohl bis 2023 verlängert werden.

Neuer traut sich noch einige Jahr auf Top-Niveau zu

Einen Wechsel ins Ausland will sich Neuer dennoch offenhalten. "Ich habe nie gesagt, dass ich meine Karriere unbedingt in Deutschland beende. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich den FC Bayern verlassen werde. Was ich für die Nationalelf gesagt habe, gilt für meine Karriere: Wenn ich mich gut fühle, wenn ich gebraucht werde und weiß, dass ich Leistung zeigen kann, will ich spielen, solange es Spaß macht", führte er in dem Interview aus. Aktuell könne er sich einen Wechsel ins Ausland nicht vorstellen, ergänzte er.

Darüber hinaus hält es Neuer für vorstellbar, dass Hansi Flick auch über das Saisonende hinaus Trainer des FC Bayern bleibt. "Er macht es super bisher. Er hat einen tollen Draht zur Mannschaft, spricht die Dinge ganz klar an. Er hat die Chance aktuell auf jeden Fall verdient", sagte er. Flick soll nach dem Willen der Verantwortlichen mindestens bis zum Ende der Saison Cheftrainer beim Rekordmeister bleiben.

SID

