Gladbach verleiht Poulsen zu Austria Wien

Details Freitag, 03. Januar 2020 12:20

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht den dänischen Linksverteidiger Andreas Poulsen nach Österreich. Wie der Klub am Freitag mitteilte, schließt sich U21-Nationalspieler Poulsen für ein halbes Jahr Austria Wien an. In der laufenden Saison kam Poulsen für die Fohlen nur zu vier Einsätzen in der Regionalliga-Mannschaft. Jetzt Fußballreise buchen!

Außenverteidiger Poulsen wird an Austria Wien verliehen

"Auf seiner Position gibt es in unserem Kader aktuell in Oscar Wendt und Ramy Bensebaini starke Konkurrenz", sagte Sportdirektor Max Eberl: "Für Andreas ist es jetzt wichtig, auf hohem Niveau Spielpraxis zu bekommen."

SID

