Details Freitag, 03. Januar 2020 16:00

Der gebürtige Frankfurter Ragnar Ache kehrt zur Saison 2020/21 in seine Heimatstadt zurück und erhält beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Das teilten die Hessen am Freitag mit. Jetzt Fußballreise buchen!

Ragnar Ache (r.) spielte zuletzt für Sparta Rotterdam

Bis zum Saisonende steht der deutsche U21-Nationalstürmer noch in den Niederlanden bei Sparta Rotterdam unter Vertrag. Dem Sohn einer ghanaischen Mutter und eines deutschen Vaters gelangen in der laufenden Spielzeit fünf Tore und drei Vorlagen in 17 Eredivisie-Spielen.

SID

