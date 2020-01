Zugang Skrzybski trifft bei Fortuna-Debüt

Details Dienstag, 07. Januar 2020 18:10

Winterzugang Steven Skrzybski hat sich beim Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf mit einem Tor eingeführt. Im ersten Test der Rückrundenvorbereitung traf der von Schalke 04 ausgeliehene Offensivspieler in Marbella gegen den niederländischen Erstligisten FC Twente in der 43. Minute zum 1:0. Kurz vor dem Abpfiff gelang Enschede der Ausgleich zum 1:1-Endstand. Jetzt Fußballreise buchen!

Steven Skrzybski ist von Schalke an Fortuna ausgeliehen

Am Freitag ist ein weiterer Test gegen den FC Basel geplant. In die Rückrunde starten die Düsseldorfer am 18. Januar mit dem wichtigen Duell der Abstiegskandidaten gegen Werder Bremen.

SID

