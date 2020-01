Muskelfaserriss bei Aranguiz

Details Dienstag, 07. Januar 2020 19:25

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss beim Rückrundenstart auf Mittelfeldspieler Charles Aranguiz verzichten. Bei dem 30-jährigen Chilenen bestätigte sich nach Vereinsangaben bei einer MRT-Untersuchung die Diagnose eines Muskelfaserrisses in der rechten Wade, Aranguiz werde "in den kommenden Wochen fehlen". Jetzt Fußballreise buchen!

Erlitt Muskelfaserriss: Charles Aranguiz

Aranguiz hatte bereits am Montag das Trainingslager der Werkself im spanischen La Manga verlassen. Leverkusen startet an 19. Januar beim Tabellenschlusslicht SC Paderborn in die Rückrunde.

SID

