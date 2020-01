Leipzigs Ilsanker erwägt Winter-Wechsel

Details Mittwoch, 08. Januar 2020 10:25

Defensiv-Allrounder Stefan Ilsanker könnte Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig noch im Winter verlassen. Laut Salzburger Nachrichten schaut sich der 30-Jährige derzeit nach einem geeigneten Verein um. In der laufenden Saison wurde Ilsanker nur in sechs Pflichtspielen eingesetzt. Um sich für das österreichische EM-Aufgebot zu empfehlen, will er aber mehr spielen. Jetzt Fußballreise buchen!

Könnte Leipzig im Winter verlassen: Stefan Ilsanker

"In Hinblick auf die EM benötige ich viele Spiele, daher würde sich ein Wechsel schon anbieten. Es gibt einige konkrete Anfragen, mehr will ich dazu nicht sagen", wird Ilsanker zitiert. Wie die Bild zudem berichtete, soll ihm ein konkretes Angebot von Shijiazhuang Ever Bright aus China vorliegen.

Ilsanker war 2015 von RB Salzburg zum Schwesterklub nach Leipzig gewechselt. An der Konkurrenz bei RB kam er in dieser Saison selten vorbei, für den Champions-League-Kader war er nicht gemeldet worden. Bei seinen wenigen Einsätzen überzeugte er aber.

